Французы кладут в лунку сорняк — и собирают ведро помидоров

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый сезон — одно и то же: поливаешь, удобряешь, пасынкуешь, а урожай всё равно не радует. Помидоры завязываются неохотно, плоды мелкие, кусты чахлые. А между тем французы давно знают один простой способ, который решает эту проблему буквально на корню.

Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры, томаты

В чём секрет

Перед высадкой томатной рассады в подготовленные лунки они кладут… крапиву. Да-да, самую обычную, колючую, сорную. Несколько свежих листьев — не больше.

Сверху крапиву присыпают тонким слоем земли, и только потом высаживают сеянец. Дальше всё как обычно — полив, уход, формировка.

Что происходит

После попадания в почву крапива начинает постепенно разлагаться. Этот процесс запускает настоящий биохимический "праздник" под землёй: высвобождаются питательные вещества, активизируется микрофлора, и главное — в почву поступает азот.

А без него томаты растут медленно, цветут слабо и почти не дают урожая. Поэтому французский способ работает особенно эффективно: кусты получаются мощными, зелень насыщенной, а плоды крупными и сочными.

И никакой химии

Метод абсолютно безопасен: не требует покупных препаратов, не вредит экологии и легко реализуется на любом участке. Достаточно собрать крапиву — и выдать ей новое полезное назначение.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

