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Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает

1:36
Садоводство

Когда-то он был популярнее моркови. А теперь про пастернак вспоминают только знатоки — и совершенно напрасно! Этот ароматный корнеплод был звездой на огородах, особенно в Измайловском саду царя Алексея Михайловича, где под него отводили втрое больше грядок, чем под морковь. И было за что.

Пастернак
Фото: https://www.flickr.com/photos/adactio/4700722711/ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пастернак

Вкусный, сладкий и недооценённый

Пастернак накапливает в три раза больше сахара, чем морковь. Его белоснежные корнеплоды с тонким пряным ароматом хороши и в супах, и в тушёнке, и в десертах. Его жарят, сушат, запекают и даже добавляют в бисквиты. А в сыром виде он — отличная приправа для салатов.

Чем полезен пастернак

Это настоящий клад: в нём витамины, микроэлементы и белки. Низкокалориен и подходит тем, кто следит за питанием или хочет похудеть. В пищу идёт всё: и корень, и зелень. Листья можно сушить, использовать как приправу или заваривать чай — вкусный, ароматный и согревающий.

Как вырастить

Если у вас растёт морковь — и пастернак получится. Он неприхотлив, но семена всходят долго. Замочите их на сутки с заменой воды, затем охладите в холодильнике и сеете. Растения требуют двух прореживаний и простора: по 8-10 см между кустиками.

Чтобы корнеплод получился сладким, во второй половине лета откажитесь от азотных удобрений. Делайте упор на калий — и урожай удивит.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно считается овощем или (в ЕС) фруктом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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