Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить

Орхидея с россыпью крупных цветов — мечта любого цветовода. Но в реальности этот красавец часто стоит молча, выпуская лишь листья. К счастью, есть способ, как "заставить" орхидею цвести так, будто она сошла с витрины цветочного бутика. И всё, что нужно — чеснок и копеечная таблетка.
Чтобы разбудить орхидею, приготовьте раствор:
1 зубчик чеснока
1 таблетка янтарной кислоты (или 1 г порошка)
1 литр горячей воды
Растворите кислоты в горячей воде, остудите и добавьте измельчённый чеснок. Настаивайте сутки, процедите. Теперь можно использовать.
Метод "погружения" — самый щадящий. Налейте раствор в таз и опустите в него горшок на 30 минут-2 часа. Молодым орхидеям хватит получаса, а взрослым — больше.
Такую ванну стоит делать раз в месяц — не чаще! И не в период цветения: подкормка может ослабить лепестки.
Чеснок: натуральный антисептик, борется с грибками, бактериями, укрепляет растение.
Янтарная кислота: активизирует рост, способствует закладке бутонов, усиливает иммунитет.
Именно этот дуэт даёт пышные, устойчивые цветы и крепкие корни.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
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