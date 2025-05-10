Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить

Орхидея с россыпью крупных цветов — мечта любого цветовода. Но в реальности этот красавец часто стоит молча, выпуская лишь листья. К счастью, есть способ, как "заставить" орхидею цвести так, будто она сошла с витрины цветочного бутика. И всё, что нужно — чеснок и копеечная таблетка.

Фото: Own work by Marlith Орхидея

Секрет цветения — в банке

Чтобы разбудить орхидею, приготовьте раствор:

1 зубчик чеснока

1 таблетка янтарной кислоты (или 1 г порошка)

1 литр горячей воды

Растворите кислоты в горячей воде, остудите и добавьте измельчённый чеснок. Настаивайте сутки, процедите. Теперь можно использовать.

Как применять

Метод "погружения" — самый щадящий. Налейте раствор в таз и опустите в него горшок на 30 минут-2 часа. Молодым орхидеям хватит получаса, а взрослым — больше.

Такую ванну стоит делать раз в месяц — не чаще! И не в период цветения: подкормка может ослабить лепестки.

Почему это работает

Чеснок : натуральный антисептик, борется с грибками, бактериями, укрепляет растение.

Янтарная кислота: активизирует рост, способствует закладке бутонов, усиливает иммунитет.

Именно этот дуэт даёт пышные, устойчивые цветы и крепкие корни.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.



