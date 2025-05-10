Льём колу в компостную кучу — соседи в шоке, но результат впечатляет

Кто бы мог подумать, что сладкая газировка может пригодиться в огороде. Но опытные дачники утверждают: обычная кола помогает сделать компост быстрее, причём в разы.
Если вы привыкли ждать по полгода, пока куча перегниёт — попробуйте этот необычный лайфхак. Всё, что потребуется — немного терпения и пара бутылок газировки.
Всё просто: в коле есть сахар и ортофосфорная кислота — идеальная еда для бактерий, которые и отвечают за разложение растительных остатков. Именно они превращают кухонные отходы и ботву в рыхлый, тёмный компост с характерным "лесным" запахом.
Заполните компостную яму или кучу обычными ингредиентами: трава, ботва, овощные и фруктовые очистки, скорлупа.
Полейте всё содержимое двумя литрами колы. Лучше — не диетической.
Перемешивайте кучу каждые 1-2 дня, чтобы насытить смесь кислородом. При необходимости подливайте тёплую воду — влага важна.
Через 10 дней масса заметно "оседает", а уже через 4-6 недель вас порадует полноценный компост, готовый к использованию. Обычно на это уходит минимум 3 месяца — разница ощутимая!
Некоторые дачники скептически относятся к "газировочному" ускорителю, но зафиксированных негативных последствий для растений нет. А вот про пользу — всё больше положительных отзывов. Экспериментировать или нет — решать вам. Но согласитесь, метод интересный.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
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