Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красиво только в магазине: угловой диван оказался интерьерной ловушкой
Топ-5 способов защиты автомобиля в СССР
Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить
Экология против экономики: сможет ли Европа спасти свой автопром от зелёного удара
Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения
75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Шок-диета: 5 обработанных продуктов, которые можно и нужно есть, чтобы худеть
Кому на пользу, а кому в тягость? Мнения россиян по поводу продолжительных майских праздников разделились

Льём колу в компостную кучу — соседи в шоке, но результат впечатляет

1:40
Садоводство

Кто бы мог подумать, что сладкая газировка может пригодиться в огороде. Но опытные дачники утверждают: обычная кола помогает сделать компост быстрее, причём в разы.

Компост
Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компост

Если вы привыкли ждать по полгода, пока куча перегниёт — попробуйте этот необычный лайфхак. Всё, что потребуется — немного терпения и пара бутылок газировки.

Как это работает

Всё просто: в коле есть сахар и ортофосфорная кислота — идеальная еда для бактерий, которые и отвечают за разложение растительных остатков. Именно они превращают кухонные отходы и ботву в рыхлый, тёмный компост с характерным "лесным" запахом.

Что нужно сделать

  1. Заполните компостную яму или кучу обычными ингредиентами: трава, ботва, овощные и фруктовые очистки, скорлупа.

  2. Полейте всё содержимое двумя литрами колы. Лучше — не диетической.

  3. Перемешивайте кучу каждые 1-2 дня, чтобы насытить смесь кислородом. При необходимости подливайте тёплую воду — влага важна.

Что получится

Через 10 дней масса заметно "оседает", а уже через 4-6 недель вас порадует полноценный компост, готовый к использованию. Обычно на это уходит минимум 3 месяца — разница ощутимая!

Есть ли минусы

Некоторые дачники скептически относятся к "газировочному" ускорителю, но зафиксированных негативных последствий для растений нет. А вот про пользу — всё больше положительных отзывов. Экспериментировать или нет — решать вам. Но согласитесь, метод интересный.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Красиво только в магазине: угловой диван оказался интерьерной ловушкой
Топ-5 способов защиты автомобиля в СССР
Даже чахлая орхидея выпустит бутоны — вот чем её надо полить
Экология против экономики: сможет ли Европа спасти свой автопром от зелёного удара
Лиза Моряк и Сарик Андреасян представили дочь Шарлиз: трогательная история рождения
75 дней ада: вирусный фитнес-челлендж захватил Испанию — и пугает врачей
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Шок-диета: 5 обработанных продуктов, которые можно и нужно есть, чтобы худеть
Кому на пользу, а кому в тягость? Мнения россиян по поводу продолжительных майских праздников разделились
Как Амстердам обманывает ожидания и дарит больше — город, куда хочется вернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.