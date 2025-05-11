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Успеете вовремя — виноград даст щедрые гроздья даже в плохой сезон

1:53
Садоводство

Пока вы радуетесь первым листикам на лозе, мелкие вредители уже начинают пир. И хотя их сложно заметить сразу, промедление может стоить не только зелени, но и будущих гроздей. Именно в период появления новой листвы виноград особенно уязвим — и именно тогда нужно действовать быстро.

Виноград
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виноград

Когда обрабатывать

Момент появления молодых побегов — критическая точка сезона. В это время насекомые наиболее активны, а растение ещё не окрепло. Обработка в этот период помогает остановить распространение колоний на старте.

Чем опрыскивать

  • Системные препараты проникают в ткани лозы и делают её непривлекательной для вредителей на долгий срок.

  • Биологические средства безопасны для почвы и полезных насекомых. Их можно использовать часто — они не накапливаются в экосистеме.

  • Химические инсектициды действуют быстро, но требуют строгого соблюдения дозировок и сроков.

Важно: обрабатывать утром или вечером, в безветренную погоду, чтобы средство не испарилось, а подействовало точно.

Усиленная защита

Комбинация питательных добавок с защитными средствами — залог не только безопасности, но и укрепления растения. Чем сильнее иммунитет лозы, тем меньше шансов у вредителей.

Стратегия на сезон

  • Регулярно осматривайте лозу — чем раньше найдёте проблему, тем легче с ней справиться.

  • Меняйте препараты, чтобы вредители не адаптировались.

  • Проводите профилактику — удобряйте, обрезайте, не запускайте виноградник. Это естественный щит.

Здоровая лоза — это не только щедрые гроздья, но и устойчивость к стрессам. Умный уход превращает угрозу в точку роста: каждое вмешательство — инвестиция в сладкий урожай.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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