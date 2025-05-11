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Секрет пышного кориандра: в каждом семени — двойной росток

Садоводство

Мечтаете собирать пряную зелень кориандра даже зимой, а на подоконнике вместо ароматного куста — пара вялых листиков? Всё дело не в капризах растения, а в нюансах ухода. Кориандр легко выращивать, если знать несколько хитростей.

Огород, сад
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огород, сад

Свет и прохлада — не каприз, а необходимость

Кориандр терпеть не может прямое солнце. От жары он сразу идёт в цвет, забывая про листву. Идеальное место — рассеянный свет и прохлада. Отлично подойдёт северный или восточный подоконник.

Готовим семена правильно

Секрет кроется в структуре: в каждом семени спрятаны два ростка. Перед посадкой их аккуратно разделяют — так всходы будут дружными, а зелень — гуще.

Как сажать, чтобы не загнить

  • Почву увлажняют заранее.

  • Семена заглубляют на 1-2 см, сверху уплотняют ладонью.

  • После посадки используют распылитель, чтобы не размыть землю.

Уход в первые недели

Через неделю появляются всходы. На этом этапе важно не допускать ни пересыхания, ни переувлажнения — кориандр не прощает крайностей. Когда ростки достигнут 5-7 см, их прореживают, оставляя промежутки в ладонь (или шире, если зелень пойдёт "на семена").

Когда срезать и как подкармливать

На третьей неделе зелень набирает силу — можно срезать внешние листочки, оставляя молодым шанс расти дальше. Удобрения — раз в 2 недели, только умеренные: избыток калия вызывает раннее цветение и укорачивает сезон сбора.

Как растить круглый год

Хотите зелень всегда? Сейте новые партии каждые 4 недели, начиная с конца зимы. Даже на подоконнике это работает!

Дополнительно

  • Простор — важнее, чем кажется. Теснота = болезни.

  • Срезайте зелень утром — тогда аромат ярче.

  • Храните в влажной ткани в холодильнике — дольше сохранится вкус.

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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