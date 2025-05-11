Секрет пышного кориандра: в каждом семени — двойной росток

Мечтаете собирать пряную зелень кориандра даже зимой, а на подоконнике вместо ароматного куста — пара вялых листиков? Всё дело не в капризах растения, а в нюансах ухода. Кориандр легко выращивать, если знать несколько хитростей.
Кориандр терпеть не может прямое солнце. От жары он сразу идёт в цвет, забывая про листву. Идеальное место — рассеянный свет и прохлада. Отлично подойдёт северный или восточный подоконник.
Секрет кроется в структуре: в каждом семени спрятаны два ростка. Перед посадкой их аккуратно разделяют — так всходы будут дружными, а зелень — гуще.
Почву увлажняют заранее.
Семена заглубляют на 1-2 см, сверху уплотняют ладонью.
После посадки используют распылитель, чтобы не размыть землю.
Через неделю появляются всходы. На этом этапе важно не допускать ни пересыхания, ни переувлажнения — кориандр не прощает крайностей. Когда ростки достигнут 5-7 см, их прореживают, оставляя промежутки в ладонь (или шире, если зелень пойдёт "на семена").
На третьей неделе зелень набирает силу — можно срезать внешние листочки, оставляя молодым шанс расти дальше. Удобрения — раз в 2 недели, только умеренные: избыток калия вызывает раннее цветение и укорачивает сезон сбора.
Хотите зелень всегда? Сейте новые партии каждые 4 недели, начиная с конца зимы. Даже на подоконнике это работает!
Простор — важнее, чем кажется. Теснота = болезни.
Срезайте зелень утром — тогда аромат ярче.
Храните в влажной ткани в холодильнике — дольше сохранится вкус.
Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
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