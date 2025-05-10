Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают спаржу капризной и "профессиональной" культурой. Но на самом деле это выносливый многолетник, способный давать урожай десятки лет. Главное — правильно начать.

Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спаржа

Где посадить и как подготовить

Выбирайте солнечное место с рыхлой почвой, без застоя воды. Лучше всего подойдёт песчаный или супесчаный грунт. Перед посадкой корневища замачивают на 30 минут — этого достаточно, чтобы пробудить почки и дать толчок росту. Дольше держать нельзя — велик риск загнивания.

Технология посадки

Выкопайте траншеи: 30 см в глубину и ширину, между рядами — не менее 40 см.

На дно уложите компост, но обязательно присыпьте его слоем земли, чтобы не обжечь корни.

Размещайте корневища горизонтально, с шагом 30 см, расправляя побеги.

Засыпьте землёй и замульчируйте корой или опилками — это поможет удержать влагу.

Уход за спаржей

После посадки поливайте обильно, особенно в первые недели. Корневая система ещё слабая и не достаёт до глубокой влаги.

Подкормку проводят раз в сезон, предпочтительно комплексным удобрением. С органикой будьте осторожны: избыток азота вызовет буйство зелени, но не побегов.

Первый урожай — не сразу

В первый год — никаких срезов! Все побеги оставляют: пусть растение накапливает силу.

На второй сезон можно начать лёгкую обрезку.

Первые полноценные сборы — на третью весну. Срезайте побеги у основания, аккуратно, чтобы не повредить корневища.

Что спаржа не любит

Не высаживайте после паслёновых: картофель, помидоры и их родственники истощают землю и оставляют после себя патогены.

Не пересаживайте: культура плохо переносит нарушение корней. Лучше просто расширить грядку на новом участке, соблюдая севооборот.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

