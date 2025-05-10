Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые

Многие считают спаржу капризной и "профессиональной" культурой. Но на самом деле это выносливый многолетник, способный давать урожай десятки лет. Главное — правильно начать.
Выбирайте солнечное место с рыхлой почвой, без застоя воды. Лучше всего подойдёт песчаный или супесчаный грунт. Перед посадкой корневища замачивают на 30 минут — этого достаточно, чтобы пробудить почки и дать толчок росту. Дольше держать нельзя — велик риск загнивания.
Выкопайте траншеи: 30 см в глубину и ширину, между рядами — не менее 40 см.
На дно уложите компост, но обязательно присыпьте его слоем земли, чтобы не обжечь корни.
Размещайте корневища горизонтально, с шагом 30 см, расправляя побеги.
Засыпьте землёй и замульчируйте корой или опилками — это поможет удержать влагу.
После посадки поливайте обильно, особенно в первые недели. Корневая система ещё слабая и не достаёт до глубокой влаги.
Подкормку проводят раз в сезон, предпочтительно комплексным удобрением. С органикой будьте осторожны: избыток азота вызовет буйство зелени, но не побегов.
В первый год — никаких срезов! Все побеги оставляют: пусть растение накапливает силу.
На второй сезон можно начать лёгкую обрезку.
Первые полноценные сборы — на третью весну. Срезайте побеги у основания, аккуратно, чтобы не повредить корневища.
Не высаживайте после паслёновых: картофель, помидоры и их родственники истощают землю и оставляют после себя патогены.
Не пересаживайте: культура плохо переносит нарушение корней. Лучше просто расширить грядку на новом участке, соблюдая севооборот.
Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.
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