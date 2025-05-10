Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поцарапал родинку — и теперь боишься? Вот что на самом деле об этом говорит наука
Электрички в СССР: как они изменили транспортную систему страны
Рецепту сто лет, вкус — вне времени: этот сыр — гастрономическая редкость
Том Харди откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: операции и травмы
Гора или пирамида: Индонезия претендует на звание колыбели цивилизации
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова
Как обычный дом в штате Иллинойс стал ценным после выбора нового папы — недвижимость с историей
Они выглядят как джинсы, а работают как секретный стильный трюк

Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые

2:03
Садоводство

Многие считают спаржу капризной и "профессиональной" культурой. Но на самом деле это выносливый многолетник, способный давать урожай десятки лет. Главное — правильно начать.

Спаржа
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спаржа

Где посадить и как подготовить

Выбирайте солнечное место с рыхлой почвой, без застоя воды. Лучше всего подойдёт песчаный или супесчаный грунт. Перед посадкой корневища замачивают на 30 минут — этого достаточно, чтобы пробудить почки и дать толчок росту. Дольше держать нельзя — велик риск загнивания.

Технология посадки

  • Выкопайте траншеи: 30 см в глубину и ширину, между рядами — не менее 40 см.

  • На дно уложите компост, но обязательно присыпьте его слоем земли, чтобы не обжечь корни.

  • Размещайте корневища горизонтально, с шагом 30 см, расправляя побеги.

  • Засыпьте землёй и замульчируйте корой или опилками — это поможет удержать влагу.

Уход за спаржей

После посадки поливайте обильно, особенно в первые недели. Корневая система ещё слабая и не достаёт до глубокой влаги.

Подкормку проводят раз в сезон, предпочтительно комплексным удобрением. С органикой будьте осторожны: избыток азота вызовет буйство зелени, но не побегов.

Первый урожай — не сразу

  • В первый год — никаких срезов! Все побеги оставляют: пусть растение накапливает силу.

  • На второй сезон можно начать лёгкую обрезку.

  • Первые полноценные сборы — на третью весну. Срезайте побеги у основания, аккуратно, чтобы не повредить корневища.

Что спаржа не любит

  • Не высаживайте после паслёновых: картофель, помидоры и их родственники истощают землю и оставляют после себя патогены.

  • Не пересаживайте: культура плохо переносит нарушение корней. Лучше просто расширить грядку на новом участке, соблюдая севооборот.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Красота и стиль
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит Аудио 
Популярное
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Электрички в СССР: как они изменили транспортную систему страны
Рецепту сто лет, вкус — вне времени: этот сыр — гастрономическая редкость
Спаржа без капризов: как вырастить деликатес, даже если это впервые
Том Харди откровенно рассказал о проблемах со здоровьем: операции и травмы
Гора или пирамида: Индонезия претендует на звание колыбели цивилизации
Не стоит миллионы, а выглядит на все сто: как придать интерьеру лоск
Как обычный дом в штате Иллинойс стал ценным после выбора нового папы — недвижимость с историей
Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова
Они выглядят как джинсы, а работают как секретный стильный трюк
Вкуснейшие мидии, волшебные пейзажи и вода, сияющая ярче звёзд: уникальные моменты, которые нельзя пропустить на Капри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.