Сорняки сигналят: где бедно, где мокро, а где урожай не получится

Каждую весну дачники вступают в войну. В ход идут тяпки, грабли и нервы — всё ради того, чтобы победить сорняки. Но что если именно они подсказывают, что не так с почвой? Или, ещё круче, — помогают получить урожай лучше, чем с покупными удобрениями?
Да, он упрям и лезет везде. Но его корни, положенные в компост, ускоряют перегнивание в 3 раза. А сам пырей в измельчённом виде — отличная весенняя мульча: удерживает влагу и согревает корни.
Если она расползается ковром, значит, почва переувлажнена. Это подсказка: пора осушать участок или высаживать влаголюбивые культуры вроде ивы.
Молодая зелень сныти — витаминная бомба. Смело добавляйте в суп, салаты, пюре. На вкус — как дикая версия щавеля.
Измельчите, залейте водой, настаивайте неделю — и вот вам бесплатное удобрение, от которого огурцы растут как с ускорителем.
Отвар из хвоща — природный фунгицид. Опрыскайте помидоры — и забудьте про фитофтору. Работает мягко, но надёжно.
Высокая и сочная? Почва в порядке.
Мелкая и бледная? Нехватка азота. Срочно сеять бобовые!
Сорняки — не просто захватчики, а индикаторы. Они расскажут, где влажно, где бедно, где заболочено. А если их вырвать и выложить на грядке, они станут натуральным барьером от новых "пришельцев".
Природа не делает ничего зря. Надо лишь научиться её слышать.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".