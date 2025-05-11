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Мыльный удар по личинкам: как остановить жука без вреда для урожая

1:41
Садоводство

Колорадский жук — главный враг дачников. Его прожорливость пугает: за пару дней он превращает зелёные кусты картошки в голые палки. А если не вмешаться вовремя, можно попрощаться и с урожаем клубней. Но есть способ отбить атаку, не тратясь на ядовитую химию.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Горький дуэт — полынь и чистотел

Эти травы растут почти на каждом участке. В равных долях их измельчают, плотно укладывают в ведро и заливают водой температурой 40-50 °C. Под крышкой смесь настаивается сутки.

После процеживания в настой добавляют 50 г тёртого хозяйственного мыла — оно помогает составу держаться на листьях и перекрывает личинкам доступ к кислороду.

Как и когда обрабатывать

Опрыскивание проводят рано утром, пока солнце не печёт. Лучше всего использовать веник — он мягкий и не повредит листву. Обязательно обработать нижнюю часть листа — там чаще всего прячутся яйца и личинки.

Первый раз — при появлении молодых побегов. Затем — каждые 5-7 дней, особенно после дождя.

Безопасно для почвы и урожая

Такой настой не вредит дождевым червям и не накапливается в клубнях. Картошка остаётся вкусной и чистой. В отличие от химии, этот метод не требует защиты и масок, а его эффективность проверена поколениями.

Полынь и чистотел отпугивают жуков, а мыло усиливает эффект — результатом становится двойной барьер. Даже если жук останется, активность вредителя заметно снижается.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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