Мыльный удар по личинкам: как остановить жука без вреда для урожая

Колорадский жук — главный враг дачников. Его прожорливость пугает: за пару дней он превращает зелёные кусты картошки в голые палки. А если не вмешаться вовремя, можно попрощаться и с урожаем клубней. Но есть способ отбить атаку, не тратясь на ядовитую химию.
Эти травы растут почти на каждом участке. В равных долях их измельчают, плотно укладывают в ведро и заливают водой температурой 40-50 °C. Под крышкой смесь настаивается сутки.
После процеживания в настой добавляют 50 г тёртого хозяйственного мыла — оно помогает составу держаться на листьях и перекрывает личинкам доступ к кислороду.
Опрыскивание проводят рано утром, пока солнце не печёт. Лучше всего использовать веник — он мягкий и не повредит листву. Обязательно обработать нижнюю часть листа — там чаще всего прячутся яйца и личинки.
Первый раз — при появлении молодых побегов. Затем — каждые 5-7 дней, особенно после дождя.
Такой настой не вредит дождевым червям и не накапливается в клубнях. Картошка остаётся вкусной и чистой. В отличие от химии, этот метод не требует защиты и масок, а его эффективность проверена поколениями.
Полынь и чистотел отпугивают жуков, а мыло усиливает эффект — результатом становится двойной барьер. Даже если жук останется, активность вредителя заметно снижается.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.