Морковь спасает лук, базилик — томаты: кто с кем дружит в огороде

Современные дачники скупают химикаты, но бабушки давно знали: защита — в соседстве. Некоторые культуры работают как живые репелленты, другие восстанавливают почву, третьи усиливают вкус. Всё, что нужно — правильно спланировать посадки.
Капуста + редька — идеальная пара. Редька отпугивает бабочек-белянок фитонцидами, а капуста защищает её от палящего солнца. Взаимовыручка — уровень "огородная мудрость".
Лук и морковь — непобедимая команда. Лук не по вкусу морковной мухе, а морковь отпугивает луковую. Простая шахматная посадка — и ни одного вредителя.
Томаты + базилик — не только ароматный союз. Базилик делает вкус помидоров ярче и прогоняет фитофтору. Ещё и красиво смотрится на грядке.
Кукуруза, фасоль и тыква — это не просто огород, а симфония. Кукуруза служит опорой, фасоль насыщает землю азотом, а тыква закрывает почву от сорняков. Урожай будет на зависть.
Подсолнухи защищают огурцы от ветра, а календула лечит почву после лука. Такие "няньки" работают мягко, но эффективно.
Не всё, что зелёное, полезно рядом.
Фенхель угнетает почти всё.
Укроп тормозит морковь.
Паслёновые (томаты, картофель) — заражают друг друга болезнями.
Мята под смородиной усиливает аромат ягод.
Чеснок под яблоней защищает от парши.
Схема посадок — не каприз, а стратегия.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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