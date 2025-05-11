Морковь спасает лук, базилик — томаты: кто с кем дружит в огороде

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Современные дачники скупают химикаты, но бабушки давно знали: защита — в соседстве. Некоторые культуры работают как живые репелленты, другие восстанавливают почву, третьи усиливают вкус. Всё, что нужно — правильно спланировать посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by মৌচুমী, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Редька

Тандем, проверенный временем

Капуста + редька — идеальная пара. Редька отпугивает бабочек-белянок фитонцидами, а капуста защищает её от палящего солнца. Взаимовыручка — уровень "огородная мудрость".

Классика в действии

Лук и морковь — непобедимая команда. Лук не по вкусу морковной мухе, а морковь отпугивает луковую. Простая шахматная посадка — и ни одного вредителя.

Бонус к вкусу

Томаты + базилик — не только ароматный союз. Базилик делает вкус помидоров ярче и прогоняет фитофтору. Ещё и красиво смотрится на грядке.

Тройной удар по проблемам

Кукуруза, фасоль и тыква — это не просто огород, а симфония. Кукуруза служит опорой, фасоль насыщает землю азотом, а тыква закрывает почву от сорняков. Урожай будет на зависть.

Няня на грядке

Подсолнухи защищают огурцы от ветра, а календула лечит почву после лука. Такие "няньки" работают мягко, но эффективно.

Опасные соседи

Не всё, что зелёное, полезно рядом.

Фенхель угнетает почти всё.

Укроп тормозит морковь.

Паслёновые (томаты, картофель) — заражают друг друга болезнями.

Умные ходы

Мята под смородиной усиливает аромат ягод.

Чеснок под яблоней защищает от парши.

Схема посадок — не каприз, а стратегия.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



