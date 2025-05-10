Секрет кабачков с грядки чемпиона — никто не ожидал, что всё так просто

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется кабачков, которыми можно хвастаться перед соседями? Таких, чтобы каждый — как весло, а вкус — как у бабушки в деревне? Не нужно никаких суперудобрений и дорогих препаратов. Всё, что потребуется — немного терпения, правильный полив и… рыбные головы.

Фото: Self-photographed by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кабачки

Рыба вместо удобрений

Головы, хвосты, внутренности, кости — всё это не мусор, а природная бомба роста. В рыбных отходах полно азота, фосфора, кальция и микроэлементов. Главное — закопать их правильно: горсть на дно каждой лунки, сверху присыпать 5-7 см земли, чтобы корни не обожглись.

Грядка мечты

Выбирайте солнечное место с рыхлой почвой. Перекапывайте не меньше чем на 30 см, удаляя сорняки и камни. Расстояние между лунками — не меньше метра: гигантам нужно пространство.

Полив и питание

Кабачки любят влагу, но не болото. Поливайте тёплой отстоянной водой. А чтобы не перегнуть с азотом от рыбы, раз в 2 недели подсыпайте золу или сульфат калия. Если завязи слабые — опрыскайте листья мочевиной (10 г на 10 л воды) вечером, чтобы избежать ожогов.

Уход и сбор

Удаляйте нижние листья — будет лучше вентиляция, меньше грибков. Снимайте плоды, когда они достигают 30-40 см — дальше будут грубеть. Храните в прохладе, завернув в бумагу — и кабачки спокойно долежат до осени.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

