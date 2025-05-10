Навоз, севок и привычка сажать как всегда — почему лук обречён на гниль

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гниль на луке часто кажется неожиданной бедой. Вроде и ухаживали, и поливали, и сорняки выпалывали. Но вот — перья пожелтели, луковицы мягкие, с неприятным запахом. На самом деле, это не случайность, а результат цепочки ошибок, которые закладываются задолго до первых всходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

1. Неправильные предшественники

Лук нельзя сажать после картофеля, петрушки и сельдерея — они истощают почву и оставляют в ней патогены. Отличная замена — кабачки, огурцы, горох, которые обогащают землю и не создают угроз.

2. Глубокая посадка

Севок нельзя закапывать глубже 3 см. Если посадить глубже, луковица не получит достаточно кислорода и начнёт гнить. Шейка должна слегка выглядывать из земли.

3. Необработанный севок

Перед посадкой его нужно прогреть при 40 °C около 8 часов. Это уничтожит грибок, который часто "спит" под шелухой.

4. Навоз — не весной

Свежая органика под лук — прямой путь к гнили. Навоз вносят только осенью, чтобы он успел перепреть и не стал рассадником бактерий.

5. Азот не вовремя

В начале роста — пожалуйста. Но в период формирования луковиц азот исключают: он стимулирует рост пера, а не корня. Лучший выбор — 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на квадратный метр.

6. Луковая муха и пожелтение

Жёлтые перья — тревожный сигнал. Спасёт нашатырный спирт (3 ст. л. на 10 л воды): аммиак не только отпугивает вредителей, но и даёт почве азот в быстрой форме.

7. Что делать при гнили

Если уже началось — повреждённые луковицы срочно выкопать, остальные обработать бордоской жидкостью. Иначе болезнь захватит всё.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.



