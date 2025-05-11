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Не дайте томатам лопнуть на солнце: 9 правил, которые работают

2:07
Садоводство

Каждое лето дачники сталкиваются с одной и той же проблемой: трещины на томатах. Они портят не только внешний вид плодов, но и становятся входными воротами для грибков и бактерий. Потери могут достигать половины урожая — и это особенно обидно, когда кусты здоровы и плоды почти созрели.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

Причина №1 — нестабильный полив

Главный враг томатов — резкие перепады влажности. Сухая почва, а потом внезапный обильный полив — и кожица плода просто не выдерживает. Выход — регулярный умеренный полив, особенно в жаркие дни. Если нет возможности постоянно быть на участке, выручат капельный полив или пластиковые бутылки с отверстиями у корней.

Мульча спасает от перегрева

Слой травы, соломы или компоста толщиной 5-7 см уменьшает испарение влаги, защищает от перегрева и выравнивает влажность почвы.

Нижние листья — лишние

Во время созревания лучше удалить листья внизу кустов: это снизит влажность у корней, улучшит вентиляцию и направит питание в плоды.

Подкормки — по делу

Избыток азота делает томаты рыхлыми и уязвимыми. Делайте упор на калий и фосфор — они укрепляют кожицу, делая её более устойчивой к растрескиванию.

Выбирайте стойкие сорта

Семена с пометками "для открытого грунта" или "устойчивые к стрессам" — верное решение. Такие томаты обычно с плотной кожицей и менее чувствительны к перепадам условий.

В теплице нужен воздух

Жаркий день — прохладная ночь: и вот трещина. Проветривайте теплицу утром и вечером, чтобы избежать резких температурных скачков.

Рыхление — это важно

После каждого полива рыхлите почву. Это помогает влаге равномерно распределяться и улучшает дыхание корней.

Снимайте перезревшие плоды

Если томат долго висит на кусте, он может "перерасти" — кожица натягивается, а потом трескается. Лучше собирать вовремя, не дожидаясь беды.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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