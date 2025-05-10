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Согни ветку — и получи лимон: приём, который путают с волшебством

1:51
Садоводство

Обычное лимонное дерево в кадке способно плодоносить вдвое больше — стоит лишь пересмотреть привычный уход. Городские садоводы всё чаще прибегают к старым проверенным приёмам и адаптируют их к современным условиям. Ни химии, ни волшебства — только грамотная агротехника и немного терпения.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Весенний выход на улицу

После зимовки лимонное дерево не стоит сразу выставлять на солнце. Начинать нужно с 1-2 часов в полутени, ежедневно увеличивая "прогулки" на свежем воздухе. За пару недель растение адаптируется, избежит стрессов и отблагодарит мощным ростом.

Грунт — основа всего

Пересадка раз в год в свежий, рыхлый, хорошо дренированный субстрат — обязательный шаг. Идеально подойдёт готовая смесь для цитрусовых, обогащённая компостом, магнием и калием. Поверх можно подсыпать органику — питательные вещества будут поступать прямо к корням.

Удобрения: с умом, а не по расписанию

В апреле стоит подключить жидкие подкормки с пролонгированным действием, чередуя их с гранулами для цитрусовых. Минеральные удобрения NPK можно "разбавить" органикой вроде компостного чая — это обеспечит баланс для роста и плодоношения.

Обрезка и опыление — в тандеме

Не переусердствуйте с секатором. Достаточно удалить сухие, больные и загущающие ветки — особенно в конце зимы. Это обеспечит свет и воздух внутри кроны, стимулируя цветение.

Есть и неожиданный приём: аккуратное сгибание цветущих веток вниз. Так цветки мужского и женского типа ближе соприкасаются, что улучшает опыление. Этот метод пришёл из пермакультуры — и, судя по результатам, точно работает.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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