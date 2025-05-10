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Забудьте про воду — этот капризный кактус цветёт только во тьме

1:45
Садоводство

Весна — лучшее время, чтобы "разбудить" рождественский кактус. Пока погода не слишком жаркая, его можно смело выносить на свежий воздух — но с нюансами. Прямые лучи солнца ему противопоказаны: идеальное место — рассеянная тень, например, под деревом или на северной стороне балкона.

Кактусы
Фото: commons.wikimedia.org by Montréalais, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кактусы

Главное условие — разница между дневной и ночной температурой. Именно она стимулирует рост листьев, а осенью помогает растению закладывать цветочные почки. Всё просто: днём тепло, ночью прохладно — как в тропиках, откуда кактус родом.

Как ухаживать за кактусом в течение года

Апрель-май

  • Светлое место, без прямого солнца
  • Можно выносить на улицу во второй половине мая
  • Полив 2-3 раза в неделю небольшими порциями
  • Подкормка раз в 1-2 недели

Июль-август

  • Светлое, но защищённое от палящего солнца место
  • Полив при подсыхании земли (примерно 2 раза в неделю)
  • Подкормка дважды в месяц

Сентябрь-октябрь (период подготовки к цветению)

  • Обязательны 12 часов полной темноты каждый день
  • Температура около +15°C
  • Полив раз в 1-2 недели
  • Без удобрений

Ноябрь-январь (период цветения)

  • Светлое помещение, но без перегрева
  • Полив частый, маленькими порциями
  • Подкормка каждые 2 недели

Февраль-март (покой после цветения)

  • Прохладно, около +15°C
  • Полив раз в неделю
  • Без удобрений

Главное правило: не трогать лишний раз и соблюдать ритмы природы. Тогда рождественский кактус отблагодарит пышным цветением в самый холодный сезон.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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