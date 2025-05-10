Забудьте про воду — этот капризный кактус цветёт только во тьме

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — лучшее время, чтобы "разбудить" рождественский кактус. Пока погода не слишком жаркая, его можно смело выносить на свежий воздух — но с нюансами. Прямые лучи солнца ему противопоказаны: идеальное место — рассеянная тень, например, под деревом или на северной стороне балкона.

Фото: commons.wikimedia.org by Montréalais, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кактусы

Главное условие — разница между дневной и ночной температурой. Именно она стимулирует рост листьев, а осенью помогает растению закладывать цветочные почки. Всё просто: днём тепло, ночью прохладно — как в тропиках, откуда кактус родом.

Как ухаживать за кактусом в течение года

Апрель-май

Светлое место, без прямого солнца

Можно выносить на улицу во второй половине мая

Полив 2-3 раза в неделю небольшими порциями

Подкормка раз в 1-2 недели

Июль-август

Светлое, но защищённое от палящего солнца место

Полив при подсыхании земли (примерно 2 раза в неделю)

Подкормка дважды в месяц

Сентябрь-октябрь (период подготовки к цветению)

Обязательны 12 часов полной темноты каждый день

Температура около +15°C

Полив раз в 1-2 недели

Без удобрений

Ноябрь-январь (период цветения)

Светлое помещение, но без перегрева

Полив частый, маленькими порциями

Подкормка каждые 2 недели

Февраль-март (покой после цветения)

Прохладно, около +15°C

Полив раз в неделю

Без удобрений

Главное правило: не трогать лишний раз и соблюдать ритмы природы. Тогда рождественский кактус отблагодарит пышным цветением в самый холодный сезон.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

