Забудьте про воду — этот капризный кактус цветёт только во тьме

Весна — лучшее время, чтобы "разбудить" рождественский кактус. Пока погода не слишком жаркая, его можно смело выносить на свежий воздух — но с нюансами. Прямые лучи солнца ему противопоказаны: идеальное место — рассеянная тень, например, под деревом или на северной стороне балкона.
Главное условие — разница между дневной и ночной температурой. Именно она стимулирует рост листьев, а осенью помогает растению закладывать цветочные почки. Всё просто: днём тепло, ночью прохладно — как в тропиках, откуда кактус родом.
Апрель-май
Июль-август
Сентябрь-октябрь (период подготовки к цветению)
Ноябрь-январь (период цветения)
Февраль-март (покой после цветения)
Главное правило: не трогать лишний раз и соблюдать ритмы природы. Тогда рождественский кактус отблагодарит пышным цветением в самый холодный сезон.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.
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