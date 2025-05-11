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Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста

3:22
Садоводство » Цветы

Розы — красивые и любимые садовые растения, однако они могут плохо переносить зиму, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями. Если весной вы заметили, что розы плохо перезимовали и не показывают признаков роста, не спешите их выбрасывать — часто растения можно спасти и помочь им восстановиться. 

Тля на розе
Фото: commons.wikimedia. org by Lucis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тля на розе

Почему розы плохо перезимовали?

Основные причины плохой зимовки роз:

  • Недостаточная подготовка к зиме (слабое укрытие, отсутствие мульчи или утепления).  
  • Повреждения морозом и холодным ветром.  
  • Загнивание подземной части из-за избыточной влажности.  
  • Повреждения грызунами или заболевания.  
  • Поздняя обрезка, из-за которой побеги не успели одревеснеть к холодам.

Что делать, если розы не идут в рост?

Проверьте состояние побегов и корней  

Аккуратно очистите грунт вокруг куста и осмотрите побеги на наличие живой ткани. Здоровые побеги светло-зеленые внутри, а поврежденные — коричневые и сухие. Также осторожно раскопайте корни — они должны быть упругими, без гнили и запаха гнили.

Удалите сухие и поврежденные части  

Срезайте все подсохшие и мертвые побеги до здоровой ткани. Обрезку лучше проводить острым, продезинфицированным инструментом, чтобы избежать заражения.

Обработайте растение стимуляторами роста и фунгицидами  

Чтобы побудить рост, можно применить специальные препараты — стимуляторы роста (например, Циркон, Эпин) и защитить розу от грибковых инфекций фунгицидами.

Обеспечьте оптимальный полив и подкормку  

После очистки и обработки роз полейте растение теплой водой, чтобы активизировать корни. Начните подкормку комплексными удобрениями с микроэлементами для роз после того, как заметите первые признаки роста.

Контроль за окружающей средой  

Убедитесь, что розы растут на солнце, почва хорошо дренирована. При улучшении условий куст восстановится быстрее.

Будьте терпеливы  

Иногда розы восстанавливаются медленно — рост может появиться только через несколько недель. Не спешите пересаживать или выкапывать кусты сразу.

Когда лучше пересаживать и менять место?

Если корни сильно повреждены, или роза не подает признаков жизни к концу весны, возможно, придется удалить растение. Но иногда спасает пересадка — выберите солнечное, защищенное от ветра место с рыхлой плодородной почвой.

Профилактика на будущее

  • Качественно укрывайте розы на зиму — рыхлой мульчей, агроволокном или лапником.  
  • Правильно обрезайте кусты в осенний период.  
  • Следите за дренажем, чтобы избежать переувлажнения.  
  • Обрабатывайте и укрепляйте растения осенью для повышения морозостойкости.

Если ваши розы плохо перезимовали и не идут в рост, действуйте быстро — проведите осмотр, обрезку, обработку и создайте комфортные условия. Своевременный уход поможет спасти цветы и вернуть им здоровье. Главное — не терять надежду и проявлять терпение, ведь розы — удивительно живучие растения!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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