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Настоящие лайфхаки для пышного цветения кактусов в домашних условиях

3:04
Садоводство » Комнатные цветы

Многие любители суккулентов мечтают увидеть свою кактусовую красавицу в цвету. Однако для большинства видов цветение — это редкое и желанное событие, которое требует правильного ухода и соблюдения определённых правил. В статье расскажем о тех малоизвестных секретах, которые помогут вам добиться роскошного и пышного цветения вашего кактуса.

Рождественский кактус
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel VanHelsing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рождественский кактус

Создайте правильные условия освещения  

Кактусы нуждаются в ярком, солнечном свете. Постарайтесь разместить его на южных или юго-восточных окнах, избегая прямых солнечных лучей в самые горячие часы дня — они могут вызвать ожоги. Иногда для стимулирования цветения рекомендуется вынести кактус на улицу на теплый и солнечный участок летом, а затем снова перенести в помещение на зиму.

Умеренная поливка и правильный режим влажности  

Избегайте переувлажнения — кактус должен отдыхать в сухости. Поливайте его после полного просыхания грунта, чуть реже в зимний период. Это создаст стрессовую, но благоприятную для цветения среду. Некоторые специалисты советуют зимой снизить полив вообще до минимума.

Правильная температура и сезонный режим  

Чтобы ваш кактус зацвел, ему нужна правильная зимняя «спячка». Поддерживайте температуру в помещении около 8-12 градусов Цельсия с минимальным светом. Это способствует стимуляции цветения весной. В случае с уличными кактусами, зимовка должна проходить в прохладных, но защищенных условиях.

Недостаток влаги как стимулятор цветения  

Маленький стресс для растения — один из секретов цветения. По мере приближения сезона цветения попробуйте немного снизить или даже временно ограничить полив. В этом случае кактус может «подавать сигналы» о необходимости размножения в виде цветов.

Подкормки для стимулирования цветения  

Используйте специальные удобрения для кактусов, содержащие фосфор и калий. В период подготовки к цветению, то есть с конца зимы до ранней весны, подкармливайте растение раз в 2-3 недели. Это поможет укрепить гидробаланс и подготовить его к цветению.

Правильная форма и размер горшка  

Выбирайте горшки с хорошими дренажными отверстиями и умеренной шириной — не слишком просторный, чтобы корни не разрастались без необходимости, а также не слишком узкий. Пересадка производится только по мере роста, и обычно — на этапе активного набора сил к цветению.

Терпение и индивидуальные особенности  

Некоторые виды кактусов могут цвести только через 3-4 года после посадки. Уход за молодыми растениями должен быть стабильным и терпеливым. Также обратите внимание на особенности сорта: не все кактусы цветут ежегодно, некоторые — только раз в несколько лет.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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