Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды
Турниры Джоковича, которые складываются в деньги: шикарные финансовые итоги неидеального сезона
Ваш аккумулятор жив или нет? Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов на дороге
99% людей моют унитаз неправильно: эта часть остаётся грязной годами
Панорамы, которые стоят усилий: 7 незабываемых пешеходных маршрутов в Чехии
Уход за кожей перед ПМС: секрет идеального лица в сложные дни
Открытие века: новая бабочка из Японии развеяла мифы об эволюции
Эта норма устарела: японцы пересчитали, сколько воды пить на самом деле
Собчак рассказала, как готовится к скорым природным катаклизмам в России

Змеи вне зоны доступа: как сделать дачный участок недоступным для рептилий

3:37
Садоводство

Змеи — природные обитатели садов и дачных участков, которые вызывают у многих людей интерес и иногда опасения. Хотя большинство змей не представляют угрозы для человека и зачастую избегают контакта, внезапное столкновение с ними может стать неприятным сюрпризом. Поэтому очень важно знать, как снизить риск встречи со змеёй на даче и обеспечить безопасность всей семьи.

Обеспечьте чистоту и порядок на участке

Змеи предпочитают укрываться в сырых, заброшенных или заросших местах. Регулярно убирайте мусор, груды строительного и садового хлама, опавшие листья и повреждённую древесину. Обрезайте кусты и траву, не позволяйте траве расти слишком высокой, особенно у заброшенных участков и ограждений. Чем чище и ухоженнее территория, тем меньше шансов наткнуться на змею.

Проводите регулярную уборку и осмотры

Периодически проверяйте уголки сада, под камнями, в мусорных ямах и под навесами. Используйте длинные инструменты, чтобы не подходить близко к потенциальным укрытиям. Если заметили змею, спокойно удаляйтесь и вызывайте специалистов для безопасного её удаления.

Создавайте препятствия и ограждения

Обнесите территорию дачи прочной сеткой или забором с мелкими ячейками, чтобы исключить проникновение змей из окружающего леса или полей. В качестве дополнительной меры можно установить металлическую или пластиковую решетку над мусорными ящиками, чтобы змеи не забирались внутрь.

Используйте природные отпугиватели

Некоторые растения и средства могут отпугнуть змей. Например, запах кислоты, пахучие травы и зверобой, а также особые ароматизированные репелленты, предназначенные для отпугивания рептилий. В посадке возле дома или в саду высаживайте пижму, кучу, чернокорень — эти растения неприятны для змей.

Соблюдайте меры предосторожности при движении

При работе в саду или прогулках по участку надевайте закрытую обувь, желательно с высоким голенищем, избегайте хождения по траве босиком или в сандалиях. Перед тем как сесть или лечь на траву, осмотрите поверхность на предмет возможных укрытий змей.

Соблюдайте правила поведения при встрече со змеёй

Если вы заметили змей, не пытайтесь ее поймать или прогнать руками. Медленно и спокойно отходите в сторону, не делая резких движений. Если змейка находится рядом, держитесь на безопасном расстоянии, и по возможности вызовите специалистов по ловле ядовитых змей.

Обучайте своих близких

Расскажите детям и другим членам семьи, как вести себя при встрече со змеёй, почему важно избегать контакта и не пытаться трогать животных. Объясните, что большинство змей — полезные охотники на вредителей и не представляют угрозы при правильном поведении.

Встреча со змеёй на дачном участке — не редкость, но при соблюдении простых правил передвижения и ухода за участком риск сводится к минимуму. Создавайте вокруг дома условия, которые делают участок менее привлекательным для рептилий, и всегда проявляйте осторожность. В случае неожиданной встречи воспользуйтесь рекомендациями по безопасному отдалению змеи и при необходимости обратитесь к профессионалам. Так вы обеспечите себе и близким спокойствие и безопасность при отдыхе на даче.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды
Турниры Джоковича, которые складываются в деньги: шикарные финансовые итоги неидеального сезона
Змеи вне зоны доступа: как сделать дачный участок недоступным для рептилий
Ваш аккумулятор жив или нет? Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов на дороге
99% людей моют унитаз неправильно: эта часть остаётся грязной годами
Панорамы, которые стоят усилий: 7 незабываемых пешеходных маршрутов в Чехии
Уход за кожей перед ПМС: секрет идеального лица в сложные дни
Открытие века: новая бабочка из Японии развеяла мифы об эволюции
Эта норма устарела: японцы пересчитали, сколько воды пить на самом деле
Собчак рассказала, как готовится к скорым природным катаклизмам в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.