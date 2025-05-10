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Удобрения-магниты для ягод: что дать жимолости, чтобы удивить вкусом

3:39
Садоводство » Деревья и кустарники

Жимолость — это не только красивый, но и полезный кустарник, который радует садоводов ранними сладкими ягодами, богатыми витаминами и полезными веществами. Однако для того, чтобы ягоды жимолости были не только большими, но и вкусными, необходимо тщательно следить за условиями их роста и периодически подкармливать растения.

Цветение жимолости
Фото: Own work by Enrico Blasutto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветение жимолости

Основные потребности жимолости

Жимолость требует сбалансированного питания. Основные элементы, которые необходимо предоставить растениям, это:

  • Азот — необходим для роста зелёной массы, что в свою очередь способствует образованию завязей.
  • Фосфор — отвечает за развитие корневой системы и играет ключевую роль в формировании цветков и ягод.
  • Калий — улучшает общее состояние растения и способствует насыщению плодов полезными веществами, повышая их вкус.

Как правильно подкармливать жимолость

Органические удобрения

  • Компост и перегной. Осень — лучшее время для внесения органических удобрений. Разложите слой компоста или перегноя вокруг основания куста, чтобы обеспечить медленное питание в течение всего сезона.
  • Навоз. Разбавленный (1:5) свежий навоз или коровий – отличный источник азота. Вносить его нужно в начале весны, когда жимолость начинает активно расти.
  • Броженные настои. На основе травяных настоев (крапива, узколистная мелисса и прочие) можно готовить питательные поливочные растворы. Эти настои насыщают растения микроэлементами и благоприятно влияют на вкус ягод.

Минеральные удобрения

  • Азофоска. Это комплект удобрения, содержащее азот, фосфор и калий в оптимальных соотношениях. Вносить его лучше всего весной, когда растения начинают активно расти.
  • Калийные удобрения. Например, сульфат калия или древесная зола. Эти химические удобрения следует вносить в период цветения и формирования ягод.
  • Фосфорные удобрения. Суперфосфат поможет улучшить вкус ягод и увеличить их количество. Это удобрение, вносимое в начале весны, стимулирует цветение и образование завязей.

Сезонный график подкормок

  • Весной (в конце марта — начале апреля) стоит внести основные удобрения, содержащие азот и фосфор.
  • Перед цветением (в конце апреля — начале мая) добавьте удобрения с высоким содержанием калия для улучшения завязей.
  • Во время плодоношения (в июне) можно использовать органические растворы или специальные препараты для ягод.
  • Осенью (в сентябре — октябре) рекомендуется внести компост или перегной для подготовки растений к зимовке и улучшения структуры почвы.

Орошение и уход

Не забывайте, что подкормка — это не единственный элемент ухода за жимолостью. Регулярный полив в жаркую погоду, мульчирование почвы и обрезка старых веток также играют важную роль в получении сладких и вкусных ягод.

Правильная подкормка жимолости существенно влияет на вкус ягод. Используя органические и минеральные удобрения, а также следуя рекомендациям по уходу за растением, вы сможете улучшить не только количество, но и качество ягод. Так, с вашей заботой о растении оно в благодарность подарит сладкие и ароматные плоды, которые будут радовать вас весь сезон.

Уточнения

Жи́молость — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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