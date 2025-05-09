Цветущий взрыв за три дня: одна кожура превращает орхидею в фейерверк бутонов

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Есть удобрение, после которого орхидеи начинают цвести так обильно, что листья не справляются с весом бутонов. И его можно приготовить за пару минут — из того, что обычно отправляется в мусор.

Фото: commons.wikimedia.org by Stasterekhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Орхидеи

Луковая шелуха давно известна как натуральное средство для подкормки растений, и орхидеи — не исключение. Раствор из лука не только стимулирует рост, но и придаёт листьям упругость, а цветам — насыщенность.

Что потребуется:

1 крупная красная луковица (или 2 небольшие);

немного горячей воды;

стеклянная или пластиковая ёмкость с крышкой;

марля или хлопчатобумажная ткань;

небольшая бутылка или баночка с крышкой.

Как приготовить удобрение шаг за шагом:

Лук можно использовать в еду — шелуху собрать и поместить в банку.

Залить её горячей (но не кипящей) водой так, чтобы покрывала всю шелуху.

Закрыть крышкой, накрыть сверху тканью и убрать в прохладное место на 3 дня.

Через трое суток процедить настой через марлю в чистую бутылку.

Плотно закрыть и использовать для замачивания корней.

Достаточно раз в неделю погружать корни орхидей в этот настой на 15-20 минут. Уже после второго применения появляются новые бутоны, а листья становятся крепкими и насыщенно-зелёными.

Эффект — будто растение решило расцвести назло всем прогнозам и невзгодам.

Полив не требует особых усилий, а сам раствор можно хранить в холодильнике до двух недель. Экологично, недорого и невероятно эффективно — именно такие средства и любят растения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

