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Невидимая война на грядке: союзники и враги огурца, о которых не расскажут на рынке

1:49
Садоводство

Неправильное соседство на грядке способно не только "испугать" урожай, но и полностью лишить его вкуса. Хотя огурцы и неприхотливы, всё же любят расти в хорошей компании — рядом с теми, кто поддержит, защитит и не заберёт лишнего из почвы.

Растения обмениваются не только светом и влагой, но и сигнальными веществами, которые могут как помогать, так и угнетать друг друга. Поэтому подбор "соседей" имеет значение.

Кто с огурцами на "ты"

Бобовые — настоящие партнёры: фасоль, горох, бобы. Их корни захватывают азот из воздуха и передают его в почву. Это работает как природное удобрение и помогает огурцам расти пышно и активно. Плюс вертикальный рост этих культур создаёт нужную полутень, предохраняя грядки от пересушивания.

Подсолнечник и кукуруза — природные щиты. Их стебли сдерживают ветер и служат опорой для плетей. Огурцы с удовольствием взбираются по таким "лестницам" вверх, что особенно важно при дефиците места.

Корнеплоды — морковь, свекла, петрушка — глубоко рыхлят почву, улучшают воздухопроницаемость и дренаж.

Чеснок и лук — не просто специи, а природные телохранители. Их запах отпугивает вредителей, а фитонциды помогают справляться с грибковыми заболеваниями, в том числе с мучнистой росой.

О чём стоит подумать дважды

Огурцам не подойдут "жадные" соседи вроде капусты и брокколи. У них схожие требования к влаге и питанию, поэтому придётся внимательно следить за равномерным поливом и подкормками.

Грамотное соседство — это не только удобство, но и реальная экономия: меньше химии, меньше полива, больше урожая.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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