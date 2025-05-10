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Уход за ароматным горошком для длительного цветения

1:47
Садоводство » Цветы

Сделайте свой сад волшебным и особенным, посадив лёгкую в уходе и невероятно красивую цветущую лиану — ароматный горошек, чьи цветы напоминают ярких бабочек. Этот цветок кардинально преобразит внешний вид вашей террасы или садового уголка.

Ароматный горошек
Фото: Own work by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ароматный горошек

Почему стоит выращивать ароматный горошек?  

Это одна из самых популярных лиан для украшения заборов, пергол, беседок и стен, которая радует глаз и радует приятным запахом. Цветы у этой растения нежные, в разнообразных оттенках, и формы, имитирующие бабочек, что придает им особую привлекательность. А аромат? Он свежий, сладкий, с нотками фрезии и розы.

Особенности посадки:  

  • Цветение происходит с конца июня по август, но его можно продлить, посеяв семена каждый раз через две недели.  
  • Семена можно высевать уже в апреле, так как растение не боится холода, — для лучшего роста их рекомендуется замачивать на сутки.  
  • Высеивайте по 2–3 семени через каждые 15–20 см, а молодые ростки обрежьте до 10 см, чтобы стимулировать ветвление.  
  • Обеспечьте опору для длинных и гибких стеблей — забор, сетку или перголу.

Уход за ароматным горошком:  

  • Лучше всего сажать его на солнечных участках, рядом с опорами.  
  • Почва должна быть плодородной, лёгкой и дренированной, с pH 7–7,5.  
  • Регулярно поливайте и удобряйте (органика или специализированные удобрения для цветущих).  
  • Удаляйте увядшие цветы — это продлевает период цветения и способствует появлению новых бутонов.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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