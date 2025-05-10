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Это лучший инсектицид для обработки сада по версии журнала 60 миллионов потребителей

2:32
Садоводство » Вредители и болезни

Почва вашего сада захвачена насекомыми? После того, как они попробуют этот универсальный инсектицид, это ужасное и неприятное явление останется далеко в прошлом.

Универсальные инсектициды разработаны для борьбы с различными видами вредителей — как сосущими, так и поедающими листья насекомыми, включая как летающих, так и ползающих. Такие препараты способны эффективно уничтожать тлю, белокрылку, трипсов, гусениц, колорадских жуков, мух, муравьёв, комаров, клопов и многих других вредителей. Это удобное средство формата "всё в одном" особенно полезно в саду, где одновременно активны разные насекомые-вредители. Однако важно соблюдать осторожность: универсальные инсектициды могут оказать негативное воздействие и на полезных насекомых, таких как пчёлы или божьи коровки.

Существует и натуральные методы борьбы, основанные на поддержании гармонии в саду. Привлекая природных союзников — божьих коровок, птиц или ёжиков — можно значительно снизить численность тли, слизней и гусениц. Для отпугивания вредителей можно высадить рядом с культурными растениями такие растения, как лаванда, базилик или бархатцы. Разнообразие видов в вашем саду тоже помогает: чем богаче растительный состав, тем труднее вредителям закрепиться. Можно предотвратить появление насекомых, своевременно посеяв растения, меняя местами культуры из года в год или установив защитные сети и укрытия для наиболее уязвимых растений. Иногда самая лучшая защита — это внимательное наблюдение и предварительные меры.

В мае 2024 года журнал "60 миллионов потребителей" протестировал пять универсальных инсектицидов, чтобы оценить их эффективность. В рамках исследования учитывался не только силу воздействия, но и влияние на окружающую среду — чтобы помочь садоводам делать осознанный выбор между результативностью и экологической безопасностью. Лидером стала емкость с концентратом, набравшая 16 из 20 баллов. Это надежное средство для защиты сада без вреда экологическому равновесию. Инсектицид "Фертилиген" на основе рапсового масла — отличное решение, которое подходит и для органического земледелия!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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