Когда лучше сажать спаржевую фасоль на открытом воздухе

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Спаржевая фасоль — популярная и вкусная культура, которая радует хозяйствующих на даче и в огороде своим богатым урожаем. Правильное время посева — залог успешного выращивания и получения высокого урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спаржевая фасоль

Особенности выращивания спаржевой фасоли

Спаржевая фасоль относится к теплолюбивым культурам. Ей необходим тепла, солнечное место и достаточно влажная, плодородная почва. Обычно она высаживается после прогрева почвы до +12…+15°C, чтобы семена быстро взошли, а растения хорошо развились.

Оптимальные сроки посева спаржевой фасоли

1. По климатическим особенностям региона

Средняя Полоса России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.)

Посев обычно происходит во второй половине мая — начале июня, когда минует угроза весенних заморозков. Время считается безопасным для огородных культур с учетом прогрева почвы и температуры воздуха.

Более южные регионы (Крым, Краснодарский край, Ростовская область)

Посадку можно начинать с конца апреля — начала мая благодаря более тёплому климату и ранним теплоизоляционным срокам.

Северные регионы

В таких областях рекомендуется выращивать спаржевую фасоль через рассаду или задержать посев до منتصف или конца июня, чтобы успеть получить полноценное развитие растений до наступления холодов.

2. По температуре почвы

Перед посевом необходимо убедиться, что температура почвы достигла +12…+15°C. Обычно это происходит примерно через 2-3 недели после весенних заморозков. Чтобы проверить температуру, используйте садовый термометр или вставьте руку в почву на глубину 5-6 см.

3. Предпосевная подготовка

Рыхление и внесение удобрений (органика и минеральные удобрения) — обязательные шаги.

Лучше высаживать рассадным способом, если погода задерживается с теплом.

Как определить лучший срок посева на конкретной территории?

Узнайте средние сроки возвращения устойчивых тепловых дней в вашем регионе.

Следите за прогнозами погоды и избегайте посадки при угрозе заморозков.

Пользуйтесь таблицами посева, которые учитывают климатические условия вашего региона.

Лучшее время для посева спаржевой фасоли на открытом воздухе — это после установления стабильных теплых ночных температур и прогрева почвы до +12…+15°C, обычно во второй половине мая — начале июня в средней полосе России. В южных регионах и при теплом климате — раньше, в конце апреля — начале мая. В северных регионах лучше дождаться более поздних сроков, либо начать выращивание через рассаду.

Планируйте посев, ориентируясь на погодные условия и особенности вашего региона, и вы обязательно порадуетеся богатым урожаєм ароматных стручков!