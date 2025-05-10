Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький бутон — большой эффект: специя, которая работает лучше половины аптечки
Были ли в СССР автоугонщики
Disney взрывает Абу-Даби: новый парк развлечений затмит всё – ждите чуда
Эти мелочи могут спасти вашу поездку: все, что стоит взять в автопутешествие
Секреты калабрийских сыроваров: 5 сортов, достойных королей
Секрет бодрости: ранее неизвестная мутация переворачивает всё, что мы знали о сне
Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится
Техника ломается чаще всего из-за одной привычки хозяев
Бумага из Прованса: как вековое ремесло продолжает жить в сердце Фонтен-де-Воклюз

Основы ухода за хлорофитумом: как подарить вашему растению здоровье и красоту

3:58
Садоводство » Комнатные цветы

Хлорофитум, известный как паучье или комнатное растение, считается одним из самых неприхотливых и привлекательных домашних растений. Его легко выращивать и ухаживать за ним, благодаря чему оно идеально подходит для новичков и тех, кто хочет украсить интерьер зеленью.

Хлорофитум
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хлорофитум

Освещение

Хлорофитум предпочитает яркое, но рассеянное освещение. Идеально разместить его на светлом подоконнике, защищенном от прямых солнечных лучей. В таких условиях растение развивается наиболее активно и приобретает насыщенный зеленый цвет. В тени оно может расти, но потеряет яркость листвы и станет менее пышным. Впрочем, хлорофитум также способен переносить полутень и даже небольшую тень, что делает его универсальным для разных помещений.

Полив

Это растение очень неприхотливо к воде. В период активного роста (весна и лето) поливают хлорофитум по мере подсыхания верхнего слоя почвы, примерно раз в 1-2 недели. Зимой полив сокращают до одного раза в месяц или реже, чтобы не затопить корни. Важно избегать застоя воды — это может привести к гниению корней. Лучше перелить растение, чем оставить его в сухом состоянии.

Влажность воздуха

Хлорофитум хорошо переносит обычную комнатную влажность. В жаркую погоду или в отопительный сезон полезно регулярно опрыскивать листья теплой водой, чтобы избежать пересыхания. Однако растение не требует повышенной влажности, что удобно для домашних условий.

Температура

Оптимальная температура для хлорофитума — от 18 до 24°C. Он хорошо чувствует себя в комфортных условиях, но может переносить кратковременные похолодания до 10°C. Не рекомендуется ставить растение вблизи сквозняков, батарей отопления или открытых окон зимой.

Подкормка и удобрения

Для поддержания яркой листвы и активного роста рекомендуется подкармливать хлорофитум раз в 2-4 недели в период с весны по осень. Используйте универсальные удобрения для домашних растений или специальные для зеленых культур, разбавляя их вдвое. В зимний период подкормки можно прекратить или делать реже.

Пересадка

Молодые растения следует пересаживать раз в год или по мере заполняемости горшка корнями. Взрослые хлорофитумы не требуют частой пересадки — достаточно это делать раз в 2-3 года, выбирая горшки чуть большего объёма. Почва для пересадки должна быть лёгкой и питательной (например, универсальный грунт с добавлением торфа и песка).

Размножение

Самый простой способ размножения — деление куста или черенками. Черенки сажают в воду или влажный песок до появления корней, а затем высаживают в почву. Также можно оставить паучков (молодые побеги), которые образуются на длинных стеблях, и посадить их отдельно.

Полезные советы

  • Не допускать застоя воды в поддоне, чтобы избежать гниения корней.
  • Регулярно очищать листья от пыли мягкой влажной тряпкой для лучшей фотосинтезирующей активности.
  • Обеспечить хорошую освещенность, чтобы растение было более пышным и ярким.
  • В периоды активного роста подкармливать удобрениями.

Хлорофитум — это идеальное домашнее растение для занятых людей и новичков в цветоводстве. Прост и неприхотлив, он способен очищать воздух, улучшать микроклимат помещения и радовать глаз своей насыщенной зеленью. Следуя этим простым советам по уходу, вы каждой своей растению будете наслаждаться красивым и здоровым экземпляром долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Домашние животные
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник
Еда и рецепты
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Последние материалы
Секрет бодрости: ранее неизвестная мутация переворачивает всё, что мы знали о сне
Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится
Техника ломается чаще всего из-за одной привычки хозяев
Бумага из Прованса: как вековое ремесло продолжает жить в сердце Фонтен-де-Воклюз
Основы ухода за хлорофитумом: как подарить вашему растению здоровье и красоту
Пора просыпаться человеком, а не овощем: режим сна, который работает даже на самых уставших
Голливуд всплакнул: как похудение изменило карьеру Ребел Уилсон навсегда
Столовая СССР. Пюре с подливкой и чай в гранёном: что ели миллионы каждый день
Модная мечта сбылась: как два новичка из Италии завоевали мир веб-коммерции
Обидели кошку — а она всё равно подошла: вот что стоит за этим поведением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.