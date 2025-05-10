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Однолетники или многолетники? Как выбрать идеальные цветы для вашего климата и целей сада

4:05
Садоводство » Цветы

При посещении садового центра или питомника широкий ассортимент цветов самых разных форм и оттенков может показаться весьма обширным и запутанным. Чтобы упростить выбор, полезно понимать, что одни цветы — однолетники — цветут лишь в течение одного сезона и требуют пересадки в следующем году, тогда как многолетники возвращаются из года в год. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому вот несколько советов, которые помогут определиться с посадкой в этом году.

Полив комнатных цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Полив комнатных цветов

Узнайте свой климатический пояс  

Прежде чем выбрать растения, стоит определить свою климатическую зону. Карта зон морозостойкости USDA поможет легко выяснить, в какой зоне вы проживаете, и подскажет, какие многолетники лучше всего подходят для вашего климата. На ярлыках растений в питомниках обычно указаны подходящие зоны. Можно попробовать посадить теплолюбивые многолетники в более холодных регионах, но зимой они, скорее всего, погибнут и не вырастут снова.

Преимущества однолетников  

Однолетние цветы обладают рядом достоинств:  

  • Длительное цветение: однолетники проходят весь жизненный цикл за один сезон и могут цвести несколько недель или даже месяцев. Популярные варианты — петунии, циннии, герани, бегонии — способны радовать яркими красками с поздней весны и до начала осени.  
  • Быстрый эффект: «Их отлично использовать для быстрого украшения, когда ждёшь гостей — например, чтобы быстро преобразить вазоны на веранде или окна», — отмечает Линда Ватер, автор книги о садоводстве и эксперт коллекции растений Southern Living. Многие однолетники продаются уже в цвету, что позволяет сразу насладиться красотой.  
  • Возможность экспериментов: без долгосрочных обязательств однолетние цветы дают шанс попробовать новые цвета и дизайны, заполнить пустые места или временно украсить участок, пока вы откладываете на постоянные насаждения. Они также идеально подходят для посадки в контейнерах, которые обновляются ежегодно.  
  • Низкие первоначальные затраты: обычно однолетники дешевле многолетников, что облегчает их покупку, хотя их нужно каждый год заменять.

Преимущества многолетников  

Если однолетники дают быстрый всплеск цвета, то многолетники вознаграждают долговечностью:  

  • Долговременная красота: многолетники ежегодно возвращаются, становясь надёжным украшением клумб и основой цветника.  
  • Выгодное вложение: несмотря на более высокую стоимость при покупке, многолетники со временем экономят деньги, так как не требуют ежегодной посадки заново.  
  • Сезонный интерес: многие многолетники, особенно древесные и полудревесные, украшают сад круглый год. Линда Ватер советует выбирать виды с вечнозелёной листвой или интересной формой ветвей, если важен декоративный эффект в четыре сезона.  
  • Меньше полива: после укоренения многолетние растения нуждаются в меньшем количестве воды по сравнению с однолетниками. При этом выбор местных видов делает уход ещё проще.

Сочетание однолетников и многолетников  

Комбинируя однолетние и многолетние цветы, можно достичь наиболее эффектного и разнообразного оформления сада. Это позволяет наслаждаться непрерывными вспышками цвета и одновременно создавать устойчивую базу для цветника. Например, однолетники можно посадить между высокими многолетниками — так освежить пустоты и добавить ярких акцентов.  

«Многолетники с богатой текстурой листвы прекрасно оттеняют эффектные цветы сезонных однолетников», — объясняет Ватер. «А небольшие однолетники выигрывают за счёт визуального объёма и структуры больших многолетников при совместной посадке».

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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