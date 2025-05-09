Гибрид или бабушкин сорт: какая свёкла на грядке вкуснее

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сочная и сладкая свёкла — не редкость, если соблюдены простые, но важные условия. А вот если на грядке появляются жёсткие, сухие или даже горьковатые корнеплоды, дело чаще всего не в сортах, а в ошибках, допущенных ещё весной.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла

Кислотность почвы решает всё

Свёкла не любит кислые почвы. При повышенной кислотности растение теряет способность накапливать сахара, и вкус становится землистым или даже горьким. Чтобы этого избежать, ещё до посадки на грядку рассыпают золу — она выравнивает pH и делает почву благоприятной для роста.

Гибриды дают фору классике

Современные гибридные сорта показывают отличную устойчивость и вкус. Корнеплоды вырастают ровными, не трескаются и не грубеют даже в капризное лето. Выбор качественных семян — важный шаг на пути к хорошему урожаю.

Азот — в меру, калий — под финиш

Азотные удобрения в избытке делают ботву пышной, но корнеплоды — водянистыми и с нитратами. Чтобы усилить вкус, за пару недель до сбора урожая вносят хлористый калий. Он усиливает сладость и улучшает лёжкость.

Полив без крайностей

Нерегулярный полив делает мякоть деревянистой. Избыток воды — причина трещин. Главное — умеренность. Почва должна быть влажной, но без резких колебаний.

Без этих нюансов не будет вкуса

Даже при хорошем уходе без соблюдения этих деталей свёкла не порадует. Но если следовать проверенным рекомендациям — на стол попадут плотные, сочные корнеплоды, из которых получится и борщ, и салат, и икра.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

