Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицом к лицу с бедой: Агата Муцениеце рассказала о зависимости, в которую она впала после развода с Павлом Прилучным
Попытки изоляции России провалились — участие мировых лидеров в параде 9 мая подтвердило это
Тихий убийца на тарелке: почему куриное мясо перестало быть безопасным
Мебельный антиретро: диван, который лучше не покупать
Когти, вопли и тыгыдык: эти кошки разваливают дом быстрее, чем ты в отпуск уедешь
В Ливии открыли выставку От Сталинграда до Бенгази
Проволочник исчезнет без следа: просто закопайте это в грядку и забудьте о нём
Муж остался без пива, но никто не пожалел: мясо получилось как в лучших пабах Баварии
Летающий автомобиль без прав и шума — Флорида первой увидела, как меняется мир

Гибрид или бабушкин сорт: какая свёкла на грядке вкуснее

1:46
Садоводство

Сочная и сладкая свёкла — не редкость, если соблюдены простые, но важные условия. А вот если на грядке появляются жёсткие, сухие или даже горьковатые корнеплоды, дело чаще всего не в сортах, а в ошибках, допущенных ещё весной.

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

Кислотность почвы решает всё

Свёкла не любит кислые почвы. При повышенной кислотности растение теряет способность накапливать сахара, и вкус становится землистым или даже горьким. Чтобы этого избежать, ещё до посадки на грядку рассыпают золу — она выравнивает pH и делает почву благоприятной для роста.

Гибриды дают фору классике

Современные гибридные сорта показывают отличную устойчивость и вкус. Корнеплоды вырастают ровными, не трескаются и не грубеют даже в капризное лето. Выбор качественных семян — важный шаг на пути к хорошему урожаю.

Азот — в меру, калий — под финиш

Азотные удобрения в избытке делают ботву пышной, но корнеплоды — водянистыми и с нитратами. Чтобы усилить вкус, за пару недель до сбора урожая вносят хлористый калий. Он усиливает сладость и улучшает лёжкость.

Полив без крайностей

Нерегулярный полив делает мякоть деревянистой. Избыток воды — причина трещин. Главное — умеренность. Почва должна быть влажной, но без резких колебаний.

Без этих нюансов не будет вкуса

Даже при хорошем уходе без соблюдения этих деталей свёкла не порадует. Но если следовать проверенным рекомендациям — на стол попадут плотные, сочные корнеплоды, из которых получится и борщ, и салат, и икра.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам
Российский шоу-бизнес
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам Аудио 
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя
Недвижимость
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя Аудио 
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Последние материалы
Стали известны комментаторы матчей 28-го тура РПЛ
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места
Удивительный способ путешествовать — лошадь, палатка и дикий перевал: куда ведут тайные тропы
Эти страны зовут без визы — и добраться можно прямым рейсом
Гибрид или бабушкин сорт: какая свёкла на грядке вкуснее
История советского вагона СВ: роскошь по расписанию
Это не юбка, а план побега: модная деталь, которая стирает границы между отпуском и буднями
Винтаж в деталях и цифра на панели: что скрывает Corolla FX 2025
Жена Александра Петрова показала редкие фото с актёром на фоне загородного дома
Химия в доме — тихий убийца: вот почему после уборки у вас болит голова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.