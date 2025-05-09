Рипсалис — необычный комнатный кактус: всё, что нужно знать

4:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Происходящий из тропических лесов, рипсалис — удивительное растение. Хоть он и относится к семейству кактусов (Cactaceae), по всему внешнему виду и структуре он очень отличается от своих сородичей. В наших широтах он растёт в качестве комнатного растения и заслуживает внимания. Расскажем о его особенностях и правилах ухода за этим удивительным растением.

Фото: Own work by Peter A. Mansfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рипсалис

Рипсалис — часто малоизвестный, но очень оригинальный кактус. Его формы очень разнообразны: от тонких, длинных стеблей до плоских лент. Такой вид обладает необычной эстетикой и легко уживается в комнатных условиях.

В этой статье поделимся секретами выращивания этого увлекательного растения, расскажем о его разновидностях и подскажем, как правильно его сажать и ухаживать за ним.

Рипсалис включает примерно 60 видов с очень разными формами. Вот некоторые из них:

Rhipsalis baccifera — самый известный, с длинными свисающими тонкими стеблями; цветы и ягоды бело-искристого оттенка, похожие на шарики омелы;

Rhipsalis pilocarpa — с пушистыми, волосистыми стеблями, его цветы имеют звездчатую форму и приятный аромат, ягоды красные;

Rhipsalis ramulosa — с плоскими, лентовидными стеблями, которые при сильном освещении приобретают красновато-пурпурный оттенок;

Rhipsalis paradoxa — с уникальной формой стеблей, напоминающей звенья цепи;

Rhipsalis cereuscula — с тонкими, мховидными кустиками, похожими на кораллы;

Rhipsalis clavata — с более густой листвой и слегка изогнутыми стеблями;

Rhipsalis micrantha — очень быстро растет;

Rhipsalis ewaldiana — известен своей богатой цветением.

Где, когда и как сажать рипсалис?

Лучше всего разместить его недалеко от окна, предпочтительно на север или на восток, чтобы защитить от сильных солнечных лучей. Влажность — важный фактор, так как в природе он растёт в тропиках, прикреплённый к коре деревьев, поэтому отлично подходит для ванной комнаты!

Лучше всего сажать и пересаживать растение весной в горшок с дренажными отверстиями. Учтите, что по природе рипсалис растет, цепляясь за деревья, и требует лёгкой питательной почвы. Хороший состав смеси: четверть земли для орхидей (богатая и легкая), четверть торфа или кокосового волокна (удерживают влажность, не переувлажняя) и ещё четверть перлита или песка (улучшают воздухопроницаемость иDrain).

С мая по сентябрь растение можно постепенно выносить на улицу, желательно в тень под веткой дерева, защищая от солнца, ветра и сильных дождей.

Полив:

В весенние и летние месяцы поливайте умеренно, позволяя влажности немного просыхать между поливами. В жаркую погоду можно некоторым образом опрыскивать стебли. Осенью и зимой сокращайте полив.

Подкормки:

Раз в месяц в период активного роста подкармливайте жидким удобрением для кактусов.

Обрезка:

Обрезка не обязательна, но при необходимости удаляйте повреждённые или длинные стебли.

Болезни:

Проверьте растение на наличие вредителей, таких как щитовки, паутинные клещи или тля, по мере необходимости обрабатывайте мылом или специальными средствами. Опасайтесь гнили и мучнистой росы.

Температура и морозы:

Рипсалис плохо переносит температуру ниже +5°C, при этом кратковременное похолодание зимой способствует цветению. Поэтому лучше поместить его в прохладную, хорошо проветриваемую комнату, избегая холодных сквозняков.

Как размножить рипсалис?

Самый простой способ — черенкование. Время — весна или лето. Отрежьте сегмент длиной 5–10 см, оставьте его подсыхать на сутки, а затем посадите в лёгкую влажную почву. Через несколько недель появятся корни.

Уточнения

Рипсалис или Прутовик (лат. Rhipsalis) — род эпифитных кустарничков семейства Кактусовые (Cactaceae), распространённых во влажных тропических лесах Северной и Южной Америки, а также в Африке и Южной Азии.

