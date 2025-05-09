Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Облегчает мигрень и убирает тошноту: эффект Coca-Cola под микроскопом
Потрясающие маринованные шампиньоны за 1 час — никакой стерилизации
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Обманутые надежды: Porsche сначала звала, а потом отказала российскому пилоту — что произошло
Кольцо закрутили по-новому: что изменилось и почему теперь опасно ехать по привычке
Возвращение спальни из 80-х: дизайнеры снова влюблены в прикроватные рюши
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Итальянский лимон: почему он стал символом юга
Любовь: Лера Кудрявцева похвасталась успехами дочки Маши

Рипсалис — необычный комнатный кактус: всё, что нужно знать

4:13
Садоводство » Комнатные цветы

Происходящий из тропических лесов, рипсалис — удивительное растение. Хоть он и относится к семейству кактусов (Cactaceae), по всему внешнему виду и структуре он очень отличается от своих сородичей. В наших широтах он растёт в качестве комнатного растения и заслуживает внимания. Расскажем о его особенностях и правилах ухода за этим удивительным растением.

Рипсалис
Фото: Own work by Peter A. Mansfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рипсалис

Рипсалис — часто малоизвестный, но очень оригинальный кактус. Его формы очень разнообразны: от тонких, длинных стеблей до плоских лент. Такой вид обладает необычной эстетикой и легко уживается в комнатных условиях.

В этой статье поделимся секретами выращивания этого увлекательного растения, расскажем о его разновидностях и подскажем, как правильно его сажать и ухаживать за ним.

Рипсалис включает примерно 60 видов с очень разными формами. Вот некоторые из них:

  • Rhipsalis baccifera — самый известный, с длинными свисающими тонкими стеблями; цветы и ягоды бело-искристого оттенка, похожие на шарики омелы;
  • Rhipsalis pilocarpa — с пушистыми, волосистыми стеблями, его цветы имеют звездчатую форму и приятный аромат, ягоды красные;
  • Rhipsalis ramulosa — с плоскими, лентовидными стеблями, которые при сильном освещении приобретают красновато-пурпурный оттенок;
  • Rhipsalis paradoxa — с уникальной формой стеблей, напоминающей звенья цепи;
  • Rhipsalis cereuscula — с тонкими, мховидными кустиками, похожими на кораллы;
  • Rhipsalis clavata — с более густой листвой и слегка изогнутыми стеблями;
  • Rhipsalis micrantha — очень быстро растет;
  • Rhipsalis ewaldiana — известен своей богатой цветением.

Где, когда и как сажать рипсалис?  

Лучше всего разместить его недалеко от окна, предпочтительно на север или на восток, чтобы защитить от сильных солнечных лучей. Влажность — важный фактор, так как в природе он растёт в тропиках, прикреплённый к коре деревьев, поэтому отлично подходит для ванной комнаты!

Лучше всего сажать и пересаживать растение весной в горшок с дренажными отверстиями. Учтите, что по природе рипсалис растет, цепляясь за деревья, и требует лёгкой питательной почвы. Хороший состав смеси: четверть земли для орхидей (богатая и легкая), четверть торфа или кокосового волокна (удерживают влажность, не переувлажняя) и ещё четверть перлита или песка (улучшают воздухопроницаемость иDrain).

С мая по сентябрь растение можно постепенно выносить на улицу, желательно в тень под веткой дерева, защищая от солнца, ветра и сильных дождей.

Полив:  

В весенние и летние месяцы поливайте умеренно, позволяя влажности немного просыхать между поливами. В жаркую погоду можно некоторым образом опрыскивать стебли. Осенью и зимой сокращайте полив.

Подкормки:  

Раз в месяц в период активного роста подкармливайте жидким удобрением для кактусов.

Обрезка:  
Обрезка не обязательна, но при необходимости удаляйте повреждённые или длинные стебли.

Болезни:  

Проверьте растение на наличие вредителей, таких как щитовки, паутинные клещи или тля, по мере необходимости обрабатывайте мылом или специальными средствами. Опасайтесь гнили и мучнистой росы.

Температура и морозы:  

Рипсалис плохо переносит температуру ниже +5°C, при этом кратковременное похолодание зимой способствует цветению. Поэтому лучше поместить его в прохладную, хорошо проветриваемую комнату, избегая холодных сквозняков.

Как размножить рипсалис?  

Самый простой способ — черенкование. Время — весна или лето. Отрежьте сегмент длиной 5–10 см, оставьте его подсыхать на сутки, а затем посадите в лёгкую влажную почву. Через несколько недель появятся корни.

Уточнения

Рипсалис или Прутовик (лат. Rhipsalis) — род эпифитных кустарничков семейства Кактусовые (Cactaceae), распространённых во влажных тропических лесах Северной и Южной Америки, а также в Африке и Южной Азии.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Привычка, из-за которой ты платишь за 65 холодильников, даже если не открываешь их
Недвижимость
Привычка, из-за которой ты платишь за 65 холодильников, даже если не открываешь их Аудио 
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Наука и техника
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Последние материалы
Возвращение спальни из 80-х: дизайнеры снова влюблены в прикроватные рюши
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Итальянский лимон: почему он стал символом юга
Любовь: Лера Кудрявцева похвасталась успехами дочки Маши
Вопреки всему: паразит, выживающий без кислорода, может изменить наше представление о жизни на Земле
Заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии… — писала газета Русское слово 10 мая 1908 года
Коровье или растительное: какое молоко действительно полезнее
Зелёный, хрустящий и освежающий: весенний салат с яйцом
Гаджеты или рулевое управление: куда уехал комфорт, когда пришёл прогресс
Находка для гурманов: где поесть в Ретимно, чтобы запомнить вкус надолго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.