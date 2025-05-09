Рипсалис — необычный комнатный кактус: всё, что нужно знать

Происходящий из тропических лесов, рипсалис — удивительное растение. Хоть он и относится к семейству кактусов (Cactaceae), по всему внешнему виду и структуре он очень отличается от своих сородичей. В наших широтах он растёт в качестве комнатного растения и заслуживает внимания. Расскажем о его особенностях и правилах ухода за этим удивительным растением.
Рипсалис — часто малоизвестный, но очень оригинальный кактус. Его формы очень разнообразны: от тонких, длинных стеблей до плоских лент. Такой вид обладает необычной эстетикой и легко уживается в комнатных условиях.
В этой статье поделимся секретами выращивания этого увлекательного растения, расскажем о его разновидностях и подскажем, как правильно его сажать и ухаживать за ним.
Рипсалис включает примерно 60 видов с очень разными формами. Вот некоторые из них:
Лучше всего разместить его недалеко от окна, предпочтительно на север или на восток, чтобы защитить от сильных солнечных лучей. Влажность — важный фактор, так как в природе он растёт в тропиках, прикреплённый к коре деревьев, поэтому отлично подходит для ванной комнаты!
Лучше всего сажать и пересаживать растение весной в горшок с дренажными отверстиями. Учтите, что по природе рипсалис растет, цепляясь за деревья, и требует лёгкой питательной почвы. Хороший состав смеси: четверть земли для орхидей (богатая и легкая), четверть торфа или кокосового волокна (удерживают влажность, не переувлажняя) и ещё четверть перлита или песка (улучшают воздухопроницаемость иDrain).
С мая по сентябрь растение можно постепенно выносить на улицу, желательно в тень под веткой дерева, защищая от солнца, ветра и сильных дождей.
В весенние и летние месяцы поливайте умеренно, позволяя влажности немного просыхать между поливами. В жаркую погоду можно некоторым образом опрыскивать стебли. Осенью и зимой сокращайте полив.
Раз в месяц в период активного роста подкармливайте жидким удобрением для кактусов.
Обрезка:
Обрезка не обязательна, но при необходимости удаляйте повреждённые или длинные стебли.
Проверьте растение на наличие вредителей, таких как щитовки, паутинные клещи или тля, по мере необходимости обрабатывайте мылом или специальными средствами. Опасайтесь гнили и мучнистой росы.
Рипсалис плохо переносит температуру ниже +5°C, при этом кратковременное похолодание зимой способствует цветению. Поэтому лучше поместить его в прохладную, хорошо проветриваемую комнату, избегая холодных сквозняков.
Самый простой способ — черенкование. Время — весна или лето. Отрежьте сегмент длиной 5–10 см, оставьте его подсыхать на сутки, а затем посадите в лёгкую влажную почву. Через несколько недель появятся корни.
Рипсалис или Прутовик (лат. Rhipsalis) — род эпифитных кустарничков семейства Кактусовые (Cactaceae), распространённых во влажных тропических лесах Северной и Южной Америки, а также в Африке и Южной Азии.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.