Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коровье или растительное: какое молоко действительно полезнее
Зелёный, хрустящий и освежающий: весенний салат с яйцом
Гаджеты или рулевое управление: куда уехал комфорт, когда пришёл прогресс
Находка для гурманов: где поесть в Ретимно, чтобы запомнить вкус надолго
Индекс PMI, этот показатель, за которым следят профессионалы — пора и вам
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Солнечная активность 2025 года: пятно AR 4079 может стать причиной мощной геомагнитной бури
Обёртывания, которые реально работают: результаты уже после первой недели
Звенья одной цепи: Федункив высказалась о нападении на Кадышеву

От стандартного к природному: преобразите свой газон легко и просто

3:16
Садоводство » Советы

Современные газоны часто воспринимаются как символ аккуратности и красоты, однако при этом они могут наносить ущерб природе — требовать много воды, химикатов и частой косьбы. Но есть способы сделать ваш газон более экологичным и при этом красивым и полезным для окружающей среды. Вот несколько простых идей, как преобразить газон и сделать его более дружественным к природе.

трава
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
трава

Уменьшите площадь и измените назначение

Задайте себе вопрос: зачем нужен газон? Для игр, отдыха или просто для красоты? Чем меньше площадь, выделенная под строгий газон, тем лучше для окружающей среды, потому что меньше затрат воды и ресурсов. Можно оставить часть пространства в виде «диких зон», где трава растёт длиннее, а среди неё посеять дикорастущие цветы и травы. Это создаст место для пчёл, бабочек и других насекомых — важных опылителей.

Сейте дикорастущие цветы и травы

Вместо однородного зелёного газона можно выбрать вариант с разнообразными растениями. Посеять семена диких цветов, таких как айстар, тысячелистник или дикая морковь, — отличная идея. Они не требуют много ухода, привлекают пользу для природы и создают красивый пейзаж.

Не косите траву слишком часто и не слишком коротко

Частая и короткая стрижка травы требует много усилий, воды и электроэнергии. Попробуйте отрегулировать высоту скашивания. Длинная трава лучше сохраняет влагу, способствует развитию глубоких корней и помогает растениям пережить засуху. Кроме того, ногами и механическими способами избавляться от лишней травы можно реже.

Возьмите за правило «No Mow May»

В мае попробуйте ничего не стричь траву. Это даст возможность природным жителям использовать луг для питания и укрытия. Такой обычай помогает сохранить биоразнообразие, за счет чего в вашем саду появится больше бабочек, пчёл, насекомых и маленьких животных.

Используйте органические удобрения и естественные методы ухода

Если необходимо удобрять газон, выбирайте натуральные, безопасные для окружающей среды средства. Также избегайте использования пестицидов и химикатов — они вредны для дикой природы и людей. Вместо этого применяйте травяные настои и природные средства от вредителей.

Стройте экосистему

Поддерживайте в саду место для насекомых, птиц и мелких животных. Повесьте скворечники, поставьте поилки для птиц, создайте укрытия из веток и листьев. Чем больше в вашем саду живых существ, тем более экологичным и гармоничным станет ваш газон.

Создать экологичный газон — это не только оставить его в более натуральном виде, но и сделать его важной частью вашего садового пространства, которое помогает природе и сберегает ресурсы. Немного внимания и терпения — и ваш газон станет красивым, полезным и дружественным к окружающей среде.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Роскошь без затрат: какой оттенок делает квартиру визуально богаче
Недвижимость
Роскошь без затрат: какой оттенок делает квартиру визуально богаче Аудио 
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Садоводство, цветоводство
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк Аудио 
Соседский кондиционер не даёт спать? Не торопитесь вызывать полицию — начните с этого
Недвижимость
Соседский кондиционер не даёт спать? Не торопитесь вызывать полицию — начните с этого Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
От стандартного к природному: преобразите свой газон легко и просто
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Солнечная активность 2025 года: пятно AR 4079 может стать причиной мощной геомагнитной бури
Обёртывания, которые реально работают: результаты уже после первой недели
Звенья одной цепи: Федункив высказалась о нападении на Кадышеву
10 мая: восстание сипаев, сожжение книг и инаугурация Манделы
Необычный лайфхак для огородников: как скорлупа помогает перцам
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
После родов и без качания пресса: тренировка, от которой уходит живот
Восточная Азия теряет 75% населения: пластик убивает без предупреждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.