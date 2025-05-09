Универсальные фруктовые деревья: как получить вкусный урожай без хлопот

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мало что приносит такое же удовольствие, как выращивание фруктов в собственном саду. Однако качественный урожай обычно достигается благодаря плодовым деревьям, которые требуют особых условий и ухода. Что же делать, если ваша прилегающая территория оставляет желать лучшего?

Даже если ваш сад обладает своими особенностями, идеально подходящее фруктовое дерево всё равно можно найти. В этой статье специалисты-огородники расскажут о видах, которые способны расти практически в любых условиях — от хурмы до пасторальных павпаусов.

Хотя павпаусы требуют примерно от трех до пяти лет, чтобы начать плодоносить, они считаются универсальными в плане размещения на участке.

Павпаусы обладают высокой выносливостью благодаря приспособленности к умеренному климату и периоду покоя, что позволяет им выдерживать холодные зимы. Они также относительно устойчивы к вредителям и болезням.

Основатель и главный ландшафтный дизайнер компании Petrus Landscaping, Вард Диллмор, делится своим опытом: он видел, как фиговые деревья успешно растут среди каменных стен в древних средиземноморских городах Франции и Италии.

«Фиги устойчивы к жаре, плохим почвам и низкому водоснабжению, что характерно для их природной среды — Средиземноморья», — говорит он. Однако, «как и большинство фруктовых деревьев, они не любят переувлажнение и предпочитают сухие почвы».

Диллмор рекомендует стойкие разновидности фиги, такие как Desert King. «Это отличный сорт, если у вас прохладное лето», — добавляет он.

Карликовые яблони отлично подходят для небольших садов, отмечает Марк Кэнни, руководитель направления ландшафтного дизайна и садоводства в Arbor Day Farm. Хоть деревья и меньше по размеру, плоды остаются стандартными по размеру.

«Есть множество сортов, устойчивых к болезням, но особенно хороша сорт Liberty — он обладает высокой стойкостью к вредителям и идеально подходит для органического земледелия или минимального использования химии», — рассказывает он.

Лимонное дерево Harvey — один из лучших вариантов для тех, кто хочет получить свежие цитрусовые прямо у себя дома, говорит Тамми Сонс, основатель и генеральный директор TN Nursery.