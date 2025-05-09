Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять привычек, которые заставят синяки под глазами исчезнуть
Трёшка за материнский капитал: эксперт раскрыл регионы, где это реально в 2025 году
Неожиданная причина выпирающего живота, о которой никто не задумывается
Светит, как новенькая: как вернуть блеск фарам без сервиса и лишних трат
Иммунитет на стероидах: неожиданный секрет долголетия у млекопитающих
Настоящая шурпа с дымком: как приготовить её в казане на костре
Сокровище побережья: тайное место у океана, где лес встречается с волнами
Культовые аудиобренды под крылом Samsung: как гигант изменит мир звука
Почему у бабушек СССР всё было вкуснее: секреты из алюминиевой кастрюли

Универсальные фруктовые деревья: как получить вкусный урожай без хлопот

2:50
Садоводство

Мало что приносит такое же удовольствие, как выращивание фруктов в собственном саду. Однако качественный урожай обычно достигается благодаря плодовым деревьям, которые требуют особых условий и ухода. Что же делать, если ваша прилегающая территория оставляет желать лучшего?

Даже если ваш сад обладает своими особенностями, идеально подходящее фруктовое дерево всё равно можно найти. В этой статье специалисты-огородники расскажут о видах, которые способны расти практически в любых условиях — от хурмы до пасторальных павпаусов.

Хотя павпаусы требуют примерно от трех до пяти лет, чтобы начать плодоносить, они считаются универсальными в плане размещения на участке.

Павпаусы обладают высокой выносливостью благодаря приспособленности к умеренному климату и периоду покоя, что позволяет им выдерживать холодные зимы. Они также относительно устойчивы к вредителям и болезням.

Основатель и главный ландшафтный дизайнер компании Petrus Landscaping, Вард Диллмор, делится своим опытом: он видел, как фиговые деревья успешно растут среди каменных стен в древних средиземноморских городах Франции и Италии.

«Фиги устойчивы к жаре, плохим почвам и низкому водоснабжению, что характерно для их природной среды — Средиземноморья», — говорит он. Однако, «как и большинство фруктовых деревьев, они не любят переувлажнение и предпочитают сухие почвы».

Диллмор рекомендует стойкие разновидности фиги, такие как Desert King. «Это отличный сорт, если у вас прохладное лето», — добавляет он.

Карликовые яблони отлично подходят для небольших садов, отмечает Марк Кэнни, руководитель направления ландшафтного дизайна и садоводства в Arbor Day Farm. Хоть деревья и меньше по размеру, плоды остаются стандартными по размеру.

«Есть множество сортов, устойчивых к болезням, но особенно хороша сорт Liberty — он обладает высокой стойкостью к вредителям и идеально подходит для органического земледелия или минимального использования химии», — рассказывает он.

Лимонное дерево Harvey — один из лучших вариантов для тех, кто хочет получить свежие цитрусовые прямо у себя дома, говорит Тамми Сонс, основатель и генеральный директор TN Nursery.

«Это дерево легко вписывается как в структурированные ландшафты, так и в непринужденные садовые уголки», — рассказывает она. — «Harvey устойчив к холодам лучше большинства сортов, а также хорошо растет в различных типах почв, при условии, что хватает дренажа».

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Домашние животные
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми Аудио 
Лимон вместо лазера, сода вместо скраба: секрет сияющей кожи, который не продаётся
Красота и стиль
Лимон вместо лазера, сода вместо скраба: секрет сияющей кожи, который не продаётся Аудио 
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Последние материалы
Тля исчезает за день: народный способ с нашатырём избавляет от вредителей и удобряет землю
Забудьте о Гавайях: откройте для себя райский уголок дикой природы в этом штате
Сердце спасли, а про душу забыли: почему женщины ломаются после инфаркта
10 причин моей ненависти возвращаются — но с каким поворотом?
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Свежая из салона — и сразу в ремонт? Ошибки, которые убивают новый авто за неделю
Поезд "Россия": как выглядел главный маршрут Советского Союза
Природа мстит: как климат превращает США в болото — и этого можно было избежать
Секрет нежного десерта раскрыт: клубничный баварский торт-крем – тает во рту!
Администрация Трампа меняет правила игры: новые подходы к экспорту чипов для ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.