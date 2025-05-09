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Саженец с секретом: как выбрать абрикос, который точно выживет

2:27
Садоводство

Многие садоводы годами ухаживают за абрикосами, а урожая так и не видят. Всё потому, что секрет успеха скрыт не в удобрениях или обрезке — а в том, какой саженец вы выбрали.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Старые сорта не выдерживают реалий

Абрикосы — культура капризная. Сорта, выведенные 30-50 лет назад, не рассчитаны на современные климатические скачки и распространённые болезни. Такие деревья могут хорошо стартовать, но чаще всего погибают в первую же нестабильную зиму.

Гибриды нового поколения — настоящие бойцы

Современные сорта абрикосов проходят суровую селекцию. Сотни косточек — и только единицы выживают. Именно эти устойчивые деревья и попадают в продажу.

Некоторые новинки спокойно переживают морозы до -35 °C, при этом дают сладкие, крупные плоды. Но есть нюанс — не все морозостойкие сорта одинаково приживаются в разных регионах.

Региональная адаптация важнее, чем кажется

Саженец из другого климата — как турист без визы. Он может не пережить зиму или не адаптироваться к весенним оттепелям. Лучше искать сорта, проверенные именно в вашем регионе, а не гнаться за экзотикой с красивой этикетки.

Один сорт — разная выносливость

Всё дело в подвое. К культурному сорту приживляют основу — алычу, сливу или специальный гибрид. От неё зависит, насколько дерево будет выносливым. Даже у одного и того же сорта саженцы на разных подвоях покажут разный результат.

Совет: покупайте саженцы не в одном, а в нескольких питомниках. Так вы соберёте "команду" с разными корнями — и повысите шансы, что хотя бы часть деревьев переживёт суровую зиму.

Обратите внимание на высоту прививки

Низкая прививка защищает растение от вымерзания, но дерево будет расти медленнее. Высокая — ускорит рост, но может обернуться потерей после морозной ночи.

Идеальных саженцев не бывает

Даже при грамотном выборе часть деревьев погибнет. Это нормально: слабые особи отсеются, а выжившие покажут, на что способны. А если вы обеспечите им регулярную обрезку, защиту от грызунов и умеренный полив — сад отблагодарит щедрым урожаем.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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