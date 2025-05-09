Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если жимолость на участке даёт кислые, терпкие ягоды — дело не в сорте и не в климате. Просто растению не хватает самого важного вещества, которое делает плоды по-настоящему сладкими.

Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жимолость

Калий — главный "сахарный" элемент

Даже опытные садоводы забывают: сладость ягод напрямую зависит от количества калия в почве. При его дефиците жимолость вытягивает влагу, но не накапливает сахара — получается вкус, как у недозревшего лимона.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно приготовить раствор: 2 грамма сульфата калия на литр воды. Для взрослого куста понадобится не меньше 30 литров — только такой объём позволит раствору дойти до глубинных корней.

Когда и как подкармливать

Первую подкормку проводят в начале цветения. Вторую — через две недели. Именно в это время растение активно закладывает вкус будущих ягод.

Важный момент: лейте раствор только под корень, не попадая на листья. Иначе можно обжечь зелёную массу.

Что ещё работает, кроме калия

Если сульфата калия нет под рукой — выручит древесная зола. Её аккуратно рассыпают вокруг куста и заделывают в почву, затем поливают. Это тоже отличный источник калия и микроэлементов.

Ранней весной можно добавить перепревший компост — он обеспечит мягкий, долгий эффект и поднимет структуру почвы.

Вода, мульча и обрезка

Без воды сладких ягод не будет. Даже при идеальных подкормках засуха сделает плоды суховатыми и мелкими. Полив должен быть регулярным, особенно в жаркие недели.

Чтобы влага не испарялась, почву под кустом укрывают мульчей — торфом или просто скошенной травой. Это простое решение сохраняет микроклимат и уменьшает частоту поливов.

Обрезайте старые ветви — это не только омолаживает куст, но и усиливает питание молодых побегов. А значит, и урожай на них будет куда слаще и крупнее.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

