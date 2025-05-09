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Секрет мясистых помидоров: как обмануть куст и вырастить плоды мечты

2:13
Садоводство

Почему у одних дачников томаты будто с выставки, а у других — мелочь с кислым характером? Всё просто: дело не в дорогих удобрениях, а в одном почти магическом ритуале.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Помидоры

Йод на рассвете

Опытные огородники начинают утро с ведра воды. В него — ровно три капли йода. Поливают помидоры под корень, пока роса еще не высохла. Говорят, йод будит завязи, заставляет куст проснуться и расти быстрее. И правда — кусты пышут силой, а плоды наливаются мясом.

С кем помидоры в ссоре

Никогда не сажайте томаты рядом с картошкой. Эти два — как кошка с собакой: враждуют и вытягивают друг у друга питание. Лучше подселите к ним базилик. Он не только отпугнёт вредителей, но и сделает вкус плодов насыщеннее и слаще.

Один обрыв — весь куст скажет спасибо

Как только на кустах появились первые цветки — смело обрывайте нижние листья. Растение перестанет гонять соки в листву и начнёт вкладываться в плоды. Эффект — проверен десятками ведер урожая.

Как "обмануть" растение ради урожая

За две недели до сбора помидоров сократите полив. Куст, ощутив нехватку влаги, направит всё в плоды, чтобы "успеть созреть". Так томаты получатся мясистыми, ароматными и насыщенными по вкусу.

Дрожжи, сахар и немного колдовства

Хочется настоящего буйства роста? Растворите 100 г сырых дрожжей и стакан сахара в 10 литрах воды. Дайте настояться сутки, а потом полейте под корень. Раз в месяц — и у вас будет томатный лес.

Мульча и зола — союзники урожая

Не забудьте замульчировать грядку соломой или травой. Так почва не перегреется, а влага сохранится. Если плоды вдруг начали трескаться — это азот шалит. Сбалансируйте стаканом золы на ведро воды.

Когда собирать урожай

Секрет настоящего дачника: помидоры снимают на рассвете. В это время они самые сочные и дольше хранятся. Главное — не съесть все по дороге до дома.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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