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Посадили персик осенью — а весной ни листочка? Это нормально

2:03
Садоводство

Весна в полном разгаре, всё кругом зеленеет, а персик… стоит с голыми ветками, будто не заметил, что пора просыпаться. Такое зрелище заставит понервничать даже опытного садовода. Но торопиться с выводами не стоит: саженец просто следует своей природной стратегии.

Персик
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Персик

Что делает персик, пока вы волнуетесь

После осенней посадки дерево переключает всё внимание на развитие корневой системы. Побеги и листья подождут — без крепких "фундаментов" их просто не прокормить. Поэтому молчание персика весной — это не каприз, а разумная пауза на укрепление.

Чего точно не стоит делать

Ошибка номер один — вмешательство.

  • Не нужно тормошить саженец подкормками, обрезкой или теплыми укрытиями.

  • Все эти попытки "помочь" лишь увеличивают стресс, тормозя адаптацию.

Как действительно поддержать персик

Вместо суеты обеспечьте растению спокойствие и стабильность:

  • Полив — только по необходимости. Как только подсох верхний слой земли — полейте. Болотца у корней быть не должно.

  • Мульча — слой соломы или компоста в приствольном круге стабилизирует температуру и влагу.

  • Притенение — весеннее солнце бывает коварным. Накройте саженец легкой тканью в полдень, чтобы не обжечь побеги.

Когда бить тревогу

Если к лету листьев так и нет, аккуратно срежьте тонкую полоску коры.

Под ней зелёный слой? Отлично, дерево живо и просто медлит.

Кора сухая и буро-серая? Тогда стоит оценить:

  • как глубоко промерзала почва зимой,
  • были ли вредители или болезни,
  • хватало ли дереву света.

Саженец как ребёнок

Каждое молодое дерево — это как малыш. Оно осматривается, тянется к жизни, но по своим правилам. Не торопите. Лучше обеспечьте ему условия для спокойного старта — и он обязательно порадует вас ростом и первыми плодами.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, "персидский") — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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