Посадили персик осенью — а весной ни листочка? Это нормально

Весна в полном разгаре, всё кругом зеленеет, а персик… стоит с голыми ветками, будто не заметил, что пора просыпаться. Такое зрелище заставит понервничать даже опытного садовода. Но торопиться с выводами не стоит: саженец просто следует своей природной стратегии.
После осенней посадки дерево переключает всё внимание на развитие корневой системы. Побеги и листья подождут — без крепких "фундаментов" их просто не прокормить. Поэтому молчание персика весной — это не каприз, а разумная пауза на укрепление.
Ошибка номер один — вмешательство.
Не нужно тормошить саженец подкормками, обрезкой или теплыми укрытиями.
Все эти попытки "помочь" лишь увеличивают стресс, тормозя адаптацию.
Вместо суеты обеспечьте растению спокойствие и стабильность:
Полив — только по необходимости. Как только подсох верхний слой земли — полейте. Болотца у корней быть не должно.
Мульча — слой соломы или компоста в приствольном круге стабилизирует температуру и влагу.
Притенение — весеннее солнце бывает коварным. Накройте саженец легкой тканью в полдень, чтобы не обжечь побеги.
Если к лету листьев так и нет, аккуратно срежьте тонкую полоску коры.
Под ней зелёный слой? Отлично, дерево живо и просто медлит.
Кора сухая и буро-серая? Тогда стоит оценить:
Каждое молодое дерево — это как малыш. Оно осматривается, тянется к жизни, но по своим правилам. Не торопите. Лучше обеспечьте ему условия для спокойного старта — и он обязательно порадует вас ростом и первыми плодами.
Пе́рсик (от лат. persicus, "персидский") — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
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