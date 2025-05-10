Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вишня стабильно плодоносит, а вы годами не подкармливаете её - это уже не забота, а эксплуатация. Урожай может начать мельчать, дерево истощается, и даже самое неприхотливое растение требует поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вишня

Подкармливать вишню нужно с умом — с учётом возраста, сезона и состава удобрений.

Возраст дерева: чем старше, тем реже

До 2 лет после посадки удобрения можно не вносить — если при посадке использовали плодородную землю и нужные добавки.

С 3 лет вносят комплексное удобрение один раз в год и 1-2 внекорневые подкормки по листу.

Плодоносящие деревья подкармливаются дважды: при появлении листьев и в начале цветения. Дополнительно — во время формирования завязей.

Старые деревья — минеральные удобрения вносятся раз в два года.

Когда и чем подкармливать

Весна:

Вносится смесь азота, фосфора и калия.

Подойдут нитроаммофоска или аммиачная селитра.

После цветения:

Внекорневая подкормка мочевиной — через опрыскивание по листу.

Осень:

Порадуйте дерево фосфорно-калийной смесью: это может быть суперфосфат и сернокислый калий, или монофосфат калия.

Соблюдая такой график, вы получите крупные, сочные ягоды и продлите жизнь любимой вишне — ведь она это точно заслужила.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

