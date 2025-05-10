Ваша вишня устаёт — и вот как помочь ей плодоносить снова и снова

Если вишня стабильно плодоносит, а вы годами не подкармливаете её - это уже не забота, а эксплуатация. Урожай может начать мельчать, дерево истощается, и даже самое неприхотливое растение требует поддержки.
Подкармливать вишню нужно с умом — с учётом возраста, сезона и состава удобрений.
До 2 лет после посадки удобрения можно не вносить — если при посадке использовали плодородную землю и нужные добавки.
С 3 лет вносят комплексное удобрение один раз в год и 1-2 внекорневые подкормки по листу.
Плодоносящие деревья подкармливаются дважды: при появлении листьев и в начале цветения. Дополнительно — во время формирования завязей.
Старые деревья — минеральные удобрения вносятся раз в два года.
Весна:
Вносится смесь азота, фосфора и калия.
Подойдут нитроаммофоска или аммиачная селитра.
После цветения:
Внекорневая подкормка мочевиной — через опрыскивание по листу.
Осень:
Порадуйте дерево фосфорно-калийной смесью: это может быть суперфосфат и сернокислый калий, или монофосфат калия.
Соблюдая такой график, вы получите крупные, сочные ягоды и продлите жизнь любимой вишне — ведь она это точно заслужила.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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