Опасное соседство на грядке: какие растения сводят урожай капусты на нет

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можно поливать, подкармливать и ухаживать за капустой по всем правилам, но в итоге получить хилые кочаны. Почему? Всё может испортить неправильное соседство на грядке.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рассада капусты

Некоторые растения выделяют вещества, привлекающие вредителей или подавляющие рост капусты. А другие — наоборот, помогают ей развиваться и защищают от насекомых.

Кто капусте совсем не друг

Есть культуры, которые категорически не стоит сажать рядом с капустными:

сельдерей

морковь

редис

тмин

пастернак

Главная беда — это вредители. Например, если по соседству растёт сельдерей, почти наверняка на участке появится капустница — та самая прожорливая бабочка, чьи гусеницы способны уничтожить всю грядку. А морковь, пастернак и редис притягивают капустную моль — не менее опасную.

А кто станет хорошим соседом

Но не всё так печально. Есть растения, которые не только не мешают капусте, но и защищают её:

укроп

шалфей

Они отпугивают насекомых и делают аромат капусты ярче. Укроп, например, сбивает с толку моль своим запахом, а шалфей создаёт ароматный барьер, через который не пройдут вредители.

Так что, если хотите, чтобы капуста росла крепкой и здоровой — сажайте её с друзьями, а не с теми, кто приведёт за собой армию "белянок".

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

