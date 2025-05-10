Опасное соседство на грядке: какие растения сводят урожай капусты на нет

Можно поливать, подкармливать и ухаживать за капустой по всем правилам, но в итоге получить хилые кочаны. Почему? Всё может испортить неправильное соседство на грядке.
Некоторые растения выделяют вещества, привлекающие вредителей или подавляющие рост капусты. А другие — наоборот, помогают ей развиваться и защищают от насекомых.
Есть культуры, которые категорически не стоит сажать рядом с капустными:
сельдерей
морковь
редис
тмин
пастернак
Главная беда — это вредители. Например, если по соседству растёт сельдерей, почти наверняка на участке появится капустница — та самая прожорливая бабочка, чьи гусеницы способны уничтожить всю грядку. А морковь, пастернак и редис притягивают капустную моль — не менее опасную.
Но не всё так печально. Есть растения, которые не только не мешают капусте, но и защищают её:
укроп
шалфей
Они отпугивают насекомых и делают аромат капусты ярче. Укроп, например, сбивает с толку моль своим запахом, а шалфей создаёт ароматный барьер, через который не пройдут вредители.
Так что, если хотите, чтобы капуста росла крепкой и здоровой — сажайте её с друзьями, а не с теми, кто приведёт за собой армию "белянок".
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".