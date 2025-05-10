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Опасное соседство на грядке: какие растения сводят урожай капусты на нет

1:27
Садоводство

Можно поливать, подкармливать и ухаживать за капустой по всем правилам, но в итоге получить хилые кочаны. Почему? Всё может испортить неправильное соседство на грядке.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Некоторые растения выделяют вещества, привлекающие вредителей или подавляющие рост капусты. А другие — наоборот, помогают ей развиваться и защищают от насекомых.

Кто капусте совсем не друг

Есть культуры, которые категорически не стоит сажать рядом с капустными:

  • сельдерей

  • морковь

  • редис

  • тмин

  • пастернак

Главная беда — это вредители. Например, если по соседству растёт сельдерей, почти наверняка на участке появится капустница — та самая прожорливая бабочка, чьи гусеницы способны уничтожить всю грядку. А морковь, пастернак и редис притягивают капустную моль — не менее опасную.

А кто станет хорошим соседом

Но не всё так печально. Есть растения, которые не только не мешают капусте, но и защищают её:

  • укроп

  • шалфей

Они отпугивают насекомых и делают аромат капусты ярче. Укроп, например, сбивает с толку моль своим запахом, а шалфей создаёт ароматный барьер, через который не пройдут вредители.

Так что, если хотите, чтобы капуста росла крепкой и здоровой — сажайте её с друзьями, а не с теми, кто приведёт за собой армию "белянок".

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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