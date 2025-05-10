Гортензия не любит соседей и ошибки с направлением — как не испортить цветение

Листва — пышная, зелень — сочная, а цветов нет и нет. Такое разочарование с гортензией знакомо многим дачникам. Казалось бы, удобрения есть, почва ухожена, а куст упрямо не распускает свои шикарные бутоны.
И вот в чём подвох: дело вовсе не в подкормках. Главная ошибка — неправильно выбранное место для посадки.
Для большинства видов гортензий идеальна восточная сторона участка. Там утром хватает мягкого солнца, а днём, когда жара становится невыносимой, куст укрыт в полутени. Такой режим освещения стимулирует цветение, а не только рост зелёной массы.
Но есть исключение — гортензия метельчатая. Ей, напротив, нужно солнце весь день. В тени она будет вытягиваться и цвести слабо.
Гортензии не понравится соседство с крупными деревьями. Они вытягивают влагу и затеняют пространство — и вот уже куст страдает от дефицита воды и света.
Обратите внимание на кислотность почвы. Гортензия предпочитает кислую среду — от 4,5 до 5 pH. Если грунт у вас ближе к нейтральному, ситуацию спасёт хвойный опад. Его можно подмешать в посадочную яму — и кислая почва обеспечена.
Найти гортензии правильное место — вот первый шаг к её пышному цветению. Остальное — дело техники.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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