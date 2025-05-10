Из одного клубня — целая клумба: простой способ размножения георгинов

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Георгины — настоящие короли цветника, и если у вас есть любимый сорт, его легко можно размножить. Причём для этого вовсе не обязательно иметь десяток клубней. Опытные садоводы знают: даже один корешок способен подарить целую клумбу. Главное — использовать проверенный метод черенкования, который ещё древние мексиканские индейцы называли "чичипатля".

Фото: unsplash.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Георгины

Этот способ не только позволяет получить много новых растений, но и делает будущие георгины крепче, устойчивее к болезням и более мощными.

Что нужно делать:

Выберите крепкий клубень.

Поместите его в контейнер с рыхлым грунтом так, чтобы корневая шейка (там, где появляются побеги) осталась над землёй. Работать лучше в конце февраля или в марте. Создайте тёплые условия.

До появления ростков держите горшок при температуре +22…+24 °C и следите, чтобы почва была слегка влажной. После появления побегов

Переставьте горшок в прохладу (+18…+20 °C), уменьшите полив и обеспечьте хорошее освещение. Когда побеги достигнут 8-12 см

Осторожно срежьте их. Обработайте основание "Корневином" или другим стимулятором роста корней и пересадите в отдельные ёмкости. Уход за черенками

Побеги поливайте регулярно, обеспечьте свет и тепло. Уже через неделю они дадут корешки и превратятся в самостоятельные растения.

Всего за пару недель из одного клубня получится целая коллекция будущих георгинов. И всё это — без сложностей, парников и дополнительных затрат.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.



