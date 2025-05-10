Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не садись, пока не прочтёшь: секретный функционал твоего нового дивана
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Итальянские каникулы: американская писательница назвала 5 мест, обязательных к посещению, и 2 города, куда больше ни ногой
Доллар против рупии: Центробанк Индии бросает в бой госсектор
Брови, как у звезды, и ни одного визита в салон: секрет в трёх движениях
Зря чистили: что скрывает картофельная кожура
Датчик во рту показал скрытые патологии — как работает новая российская разработка
ICar V23 удивляет сочетанием винтажа и высоких технологий — и всё это за копейки
Грузовики США против СССР: чья техника выносливее?

Из одного клубня — целая клумба: простой способ размножения георгинов

1:45
Садоводство

Георгины — настоящие короли цветника, и если у вас есть любимый сорт, его легко можно размножить. Причём для этого вовсе не обязательно иметь десяток клубней. Опытные садоводы знают: даже один корешок способен подарить целую клумбу. Главное — использовать проверенный метод черенкования, который ещё древние мексиканские индейцы называли "чичипатля".

Георгины
Фото: unsplash.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Георгины

Этот способ не только позволяет получить много новых растений, но и делает будущие георгины крепче, устойчивее к болезням и более мощными.

Что нужно делать:

  1. Выберите крепкий клубень.
    Поместите его в контейнер с рыхлым грунтом так, чтобы корневая шейка (там, где появляются побеги) осталась над землёй. Работать лучше в конце февраля или в марте.

  2. Создайте тёплые условия.
    До появления ростков держите горшок при температуре +22…+24 °C и следите, чтобы почва была слегка влажной.

  3. После появления побегов
    Переставьте горшок в прохладу (+18…+20 °C), уменьшите полив и обеспечьте хорошее освещение.

  4. Когда побеги достигнут 8-12 см
    Осторожно срежьте их. Обработайте основание "Корневином" или другим стимулятором роста корней и пересадите в отдельные ёмкости.

  5. Уход за черенками
    Побеги поливайте регулярно, обеспечьте свет и тепло. Уже через неделю они дадут корешки и превратятся в самостоятельные растения.

Всего за пару недель из одного клубня получится целая коллекция будущих георгинов. И всё это — без сложностей, парников и дополнительных затрат.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета
Домашние животные
Охранник, охотник, собственник: 10 пород, которыми не понравится детская суета Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Датчик во рту показал скрытые патологии — как работает новая российская разработка
ICar V23 удивляет сочетанием винтажа и высоких технологий — и всё это за копейки
Грузовики США против СССР: чья техника выносливее?
Наталья Бондарчук о Бриллиантовой бабочке: как евразийский Оскар изменит киноиндустрию
Принц Гарри потерялся в Лондоне: камеры засняли поиски дома друга без охраны
Красивы, но опасны: деревья, которые превращают участок в зону риска
Бывшая жена Галустяна заговорила о причинах развода: никто не предавал
Флакон с характером: этот запах говорит за мужчину — иногда даже слишком
Кот и пёс под одной крышей — ужиться можно, но без жертв не обойдётся
Финансовый триллер: румынская валюта в шаге от обвала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.