Из одного клубня — целая клумба: простой способ размножения георгинов

Георгины — настоящие короли цветника, и если у вас есть любимый сорт, его легко можно размножить. Причём для этого вовсе не обязательно иметь десяток клубней. Опытные садоводы знают: даже один корешок способен подарить целую клумбу. Главное — использовать проверенный метод черенкования, который ещё древние мексиканские индейцы называли "чичипатля".
Этот способ не только позволяет получить много новых растений, но и делает будущие георгины крепче, устойчивее к болезням и более мощными.
Выберите крепкий клубень.
Поместите его в контейнер с рыхлым грунтом так, чтобы корневая шейка (там, где появляются побеги) осталась над землёй. Работать лучше в конце февраля или в марте.
Создайте тёплые условия.
До появления ростков держите горшок при температуре +22…+24 °C и следите, чтобы почва была слегка влажной.
После появления побегов
Переставьте горшок в прохладу (+18…+20 °C), уменьшите полив и обеспечьте хорошее освещение.
Когда побеги достигнут 8-12 см
Осторожно срежьте их. Обработайте основание "Корневином" или другим стимулятором роста корней и пересадите в отдельные ёмкости.
Уход за черенками
Побеги поливайте регулярно, обеспечьте свет и тепло. Уже через неделю они дадут корешки и превратятся в самостоятельные растения.
Всего за пару недель из одного клубня получится целая коллекция будущих георгинов. И всё это — без сложностей, парников и дополнительных затрат.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
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