Красивы, но опасны: деревья, которые превращают участок в зону риска

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Планируя зелёную зону рядом с домом, важно помнить: не все деревья одинаково безопасны. Есть те, от которых лучше держаться подальше — не по эстетике, а по здравому смыслу. И вот почему.

Фото: Own work by Rudolphous, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тополь

Тополь — угроза с полым сердцем

Тополь — казалось бы, привычное дерево. Но внутри его ствол часто оказывается полым, а древесина — хрупкой. Достаточно сильного порыва ветра, чтобы дерево сломалось. И если оно упадёт на дом, машину или беседку — убытков не избежать. А если рядом окажутся люди?…

Есть и вторая проблема — пух. Он не только забивается в окна, вентиляцию и мозги, но и может вызывать сильную аллергию у домочадцев.

Дуб и грецкий орех — фундаменту не рады

Дуб — символ силы и мощи. Но корни у него такие же внушительные. Они растут вширь и вглубь, и со временем могут повредить фундамент здания, дорожки или коммуникации.

Грецкий орех — двойная угроза. Его корни ничуть не слабее дубовых, а ещё есть тяжёлые плоды, которые при падении способны повредить крышу. Да и тень от взрослого ореха глухая: большинство растений под ним просто не выживают.

Верба и осина — мистическая настороженность

С практической точки зрения с этими деревьями всё не так однозначно. Но среди дачников и тех, кто верит в энергию, бытует мнение: вербы и осины "высасывают силы" из человека. Поэтому их не рекомендуют сажать возле дома. Лучше перебдеть, чем потом ощущать упадок рядом с собственным крыльцо.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



