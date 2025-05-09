Растёт, как клубника, пахнет, как ананас: сорт, который удивит всех

Обычной клубникой сегодня мало кого удивишь. А вот сорт, который пахнет ананасом, выглядит как ягода с фотошопа и при этом не интересен птицам — уже интрига.
Знакомьтесь: "Пайнберри" — гибрид чилийской и виргинской земляники, который взял лучшее от своих американских родителей.
Название сорта образовано от английских слов pineapple (ананас) и strawberry (клубника). И это не просто игра слов: ягоды действительно пахнут ананасом и слаще, чем у привычных сортов.
На вид они тоже необычные — сначала зелёные, потом становятся белыми, а на солнце могут приобрести лёгкий розовый румянец. Выглядят как незрелые, но это только маскировка.
Всё дело в цвете. Пернатые охотятся на ярко-красные плоды, а светлые ягоды воспринимают как неспелые. Поэтому кусты остаются в покое — и урожай достаётся только дачникам.
Ремонтантность: плодоносит с мая по июль.
Урожай: до 1 кг с куста за сезон.
Удобство: самоплодна, не переопыляется с соседними сортами.
Можно спокойно высаживать рядом с обычной клубникой — помехи друг другу они не создадут. А вот восторг соседей на участке гарантирован.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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