Растёт, как клубника, пахнет, как ананас: сорт, который удивит всех

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычной клубникой сегодня мало кого удивишь. А вот сорт, который пахнет ананасом, выглядит как ягода с фотошопа и при этом не интересен птицам — уже интрига.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Знакомьтесь: "Пайнберри" — гибрид чилийской и виргинской земляники, который взял лучшее от своих американских родителей.

Белые ягоды со вкусом ананаса

Название сорта образовано от английских слов pineapple (ананас) и strawberry (клубника). И это не просто игра слов: ягоды действительно пахнут ананасом и слаще, чем у привычных сортов.

На вид они тоже необычные — сначала зелёные, потом становятся белыми, а на солнце могут приобрести лёгкий розовый румянец. Выглядят как незрелые, но это только маскировка.

Почему птицы не клюют "Пайнберри"

Всё дело в цвете. Пернатые охотятся на ярко-красные плоды, а светлые ягоды воспринимают как неспелые. Поэтому кусты остаются в покое — и урожай достаётся только дачникам.

Особенности выращивания

Ремонтантность: плодоносит с мая по июль.

Урожай: до 1 кг с куста за сезон.

Удобство: самоплодна, не переопыляется с соседними сортами.

Можно спокойно высаживать рядом с обычной клубникой — помехи друг другу они не создадут. А вот восторг соседей на участке гарантирован.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

