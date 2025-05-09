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Фольга в огороде — лайфхак или развод? Вот где она реально работает

1:40
Садоводство

Каждый дачник мечтает о щедром урожае. Ради этого строят теплицы, укрывают парники и вкладываются в садовый инвентарь. Всё, чтобы овощи и зелень стартовали раньше и росли быстрее. Но некоторые пошли ещё дальше — и стали использовать… фольгу.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

Да-да, самую обычную, из кухонного рулона. Метод звучит интригующе, но вызвал споры даже среди бывалых огородников.

Как работает "фольгирование" теплицы

Фольгу стелют прямо на землю. Даже в пасмурный день она отражает свет, и растения получают бонусное освещение. Кроме того, такой "ковёр" работает как мульча — удерживает влагу и мешает сорнякам пробиться.

Если прижать фольгу по краям, она не будет сбиваться и останется на месте, помогая теплице работать эффективнее. Казалось бы — сплошные плюсы. Но не всё так блестяще, как кажется.

Почему огородники спорят

Во-первых, затратно. Покрыть весь грунт в теплице фольгой — удовольствие не из дешёвых. Во-вторых, слишком много возни: закрепить, подогнать, не порвать.

А главное — на практике выигрыш минимален. Растения получают чуть больше света, но эффект едва заметен.

Когда фольга действительно полезна

Во время выращивания рассады. Здесь отражённый свет помогает сэкономить на лампах, а работы требуется в разы меньше. Маленький ящик — небольшой лист фольги, и дело сделано.

Так что для теплицы — скорее эксперимент для фанатов. А вот на подоконнике фольга действительно творит чудеса.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium - "лист") — металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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