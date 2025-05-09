Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать

В саду он выглядит почти трогательно — тонкие стебли, аккуратные цветочки, вьётся, будто специально для фото. Но за этой красотой скрывается злейший враг дачника. Вьюнок — настоящий агрессор, который оплетает всё вокруг и вытягивает из земли последние соки.
На вид декоративный, на деле — беспощадный. Вьюнок разрастается стремительно, захватывая грядки и душа культурные растения. Он активно вытягивает воду и питательные вещества из почвы, оставляя другие растения голодными. Особенно страдают томаты, перцы и огурцы — они просто не выдерживают конкуренции.
На первых этапах борьбы можно обойтись без химии:
Провести тщательную прополку: вытаскивать растение нужно с корнем, иначе быстро восстановится.
Замульчировать грядки: плотный слой мульчи затруднит рост новых побегов.
Также важно разобраться с причинами — вьюнок особенно любит кислую почву. Если на участке плохо растут культурные растения, а вьюнка становится всё больше, пора изменить кислотность.
Решение простое:
Внесите в почву золу, известь, доломитовую муку или мел.
Это сделает почву ближе к нейтральной — такой вьюнок не переносит.
Зато другие растения скажут спасибо: в более щелочной среде они будут расти здоровее и крепче.
Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.