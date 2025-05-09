Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В саду он выглядит почти трогательно — тонкие стебли, аккуратные цветочки, вьётся, будто специально для фото. Но за этой красотой скрывается злейший враг дачника. Вьюнок — настоящий агрессор, который оплетает всё вокруг и вытягивает из земли последние соки.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вьюнок

Почему вьюнок — опасный сосед

На вид декоративный, на деле — беспощадный. Вьюнок разрастается стремительно, захватывая грядки и душа культурные растения. Он активно вытягивает воду и питательные вещества из почвы, оставляя другие растения голодными. Особенно страдают томаты, перцы и огурцы — они просто не выдерживают конкуренции.

Что делать, если вьюнок уже захватил участок

На первых этапах борьбы можно обойтись без химии:

Провести тщательную прополку: вытаскивать растение нужно с корнем, иначе быстро восстановится.

Замульчировать грядки: плотный слой мульчи затруднит рост новых побегов.

Также важно разобраться с причинами — вьюнок особенно любит кислую почву. Если на участке плохо растут культурные растения, а вьюнка становится всё больше, пора изменить кислотность.

Как изменить почву, чтобы вьюнку не понравилось

Решение простое:

Внесите в почву золу, известь, доломитовую муку или мел.

Это сделает почву ближе к нейтральной — такой вьюнок не переносит.

Зато другие растения скажут спасибо: в более щелочной среде они будут расти здоровее и крепче.

Уточнения

Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).



