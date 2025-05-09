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Не нужно тяпать: как за сутки убрать траву между плитками без химии

1:22
Садоводство

Каждую неделю ползать по даче с тяпкой — перспектива так себе. Особенно когда зелёные "нахлебники" лезут из каждой щели между плитками. Но у садоводов нашёлся способ, как избавиться от сорняков за сутки — и без вреда для клумб и нервной системы.

тротуарная плитка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тротуарная плитка

Что за волшебное средство

Всё просто: уксус (300 мл), соль (3 ст. л.) и немного средства для мытья посуды. Перемешали — и готово. Этим "коктейлем" можно поливать сорняки из бутылки или опрыскивать с помощью пульверизатора. Второй способ — точнее и экономнее, но и классическая "лейка" тоже работает отлично.

Если не хочется использовать моющее средство, его можно заменить на воду (700 мл) — раствор останется рабочим, просто быстрее испарится.

Когда обрабатывать

Лучшее время — утро (с 9 до 10 часов), особенно если день обещает быть жарким и солнечным. Под солнечными лучами трава буквально выгорит до корней, а дорожки останутся чистыми и ухоженными — будто поработал профессиональный садовник.

Зачем моющее средство

Оно делает раствор более липким и вязким — смесь дольше держится на поверхности и успевает "поджарить" стебли и листья. Но если под рукой только соль с уксусом — это уже половина победы.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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