Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда от деревьев на участке приходится избавляться. Но даже после спила остаётся то, что годами напоминает о себе — пень. Он не только портит вид, но и норовит снова ожить, давая побеги.

Фото: toolserver.org by Parker D, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пень

Корчевание — задача не из лёгких. А вот у огородников с опытом есть способ куда проще и без применения химии.

Огонь — лучшее средство

Для начала дерево нужно срезать максимально низко. Затем вооружитесь дрелью и сверлом от 10 мм. Просверлите в пне как можно больше и как можно глубже отверстий — чем больше воздуха проникнет внутрь, тем лучше.

Теперь возьмите металлическую бочку без дна и установите её прямо поверх пня. Внутрь закладываются дрова и разжигается огонь.

Лучше всего проводить процедуру осенью, когда земля влажная, и риск возгорания минимален.

Главное — терпение

Огонь нужно поддерживать не меньше 3-4 часов, а в идеале — дольше. За пару суток выгорит не только сам пень, но и основная часть корней. На месте бывшего дерева останется только зола, которую можно использовать в качестве удобрения.

Метод отлично работает даже со "сложными" деревьями — например, старой грушей с глубокой корневой системой.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.



