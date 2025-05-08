Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать

Многие думают, что баклажаны — капризная культура. Но на самом деле всё не так сложно, если с самого начала всё сделать правильно.
Баклажаны не прощают бедной почвы. Им подавай плодородную, рыхлую, с нейтральной реакцией (pH 6-7). Если почва "пустая", смело добавляйте компост или перегной.
А вот дренаж обязателен — без него корни рискуют загнить.
Если выращиваете из семян, заглубляйте их примерно на 0,5 см и поддерживайте почву во влажном состоянии до появления ростков.
Готовую рассаду сажайте в лунку, размером чуть больше корней, и обязательно пролейте почву до и после посадки.
Баклажаны не любят засуху, но и переувлажнение им не по душе. Идеально — полив "редко, но обильно". Так корни будут стремиться вглубь, а не сидеть у поверхности.
Удобрять лучше каждые 14 дней. Подойдут комплексные смеси с азотом и калием — они отвечают за зелёную массу и плодоношение.
Чтобы рассада чувствовала себя на грядке как дома:
Удаляйте сухие и больные листья — они только вредят.
Подвязывайте высокие кусты, чтобы плоды не клонили их к земле.
Используйте мульчу: солому, скошенную траву или перегной. Это спасёт влагу и защитит от сорняков.
Не затягивайте со сбором урожая — чем чаще собираете, тем активнее формируются новые плоды.
И помните о севообороте — не сажайте баклажаны несколько лет подряд на одном месте.
Пара нехитрых приёмов — и синие красавцы порадуют не только внешним видом, но и отличным вкусом.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.