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Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать

1:54
Садоводство

Многие думают, что баклажаны — капризная культура. Но на самом деле всё не так сложно, если с самого начала всё сделать правильно.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

С чего начать: подготовка почвы

Баклажаны не прощают бедной почвы. Им подавай плодородную, рыхлую, с нейтральной реакцией (pH 6-7). Если почва "пустая", смело добавляйте компост или перегной.

А вот дренаж обязателен — без него корни рискуют загнить.

Семена или рассада

Если выращиваете из семян, заглубляйте их примерно на 0,5 см и поддерживайте почву во влажном состоянии до появления ростков.

Готовую рассаду сажайте в лунку, размером чуть больше корней, и обязательно пролейте почву до и после посадки.

Полив и питание: без крайностей

Баклажаны не любят засуху, но и переувлажнение им не по душе. Идеально — полив "редко, но обильно". Так корни будут стремиться вглубь, а не сидеть у поверхности.

Удобрять лучше каждые 14 дней. Подойдут комплексные смеси с азотом и калием — они отвечают за зелёную массу и плодоношение.

Что дальше

Чтобы рассада чувствовала себя на грядке как дома:

  • Удаляйте сухие и больные листья — они только вредят.

  • Подвязывайте высокие кусты, чтобы плоды не клонили их к земле.

  • Используйте мульчу: солому, скошенную траву или перегной. Это спасёт влагу и защитит от сорняков.

  • Не затягивайте со сбором урожая — чем чаще собираете, тем активнее формируются новые плоды.

  • И помните о севообороте — не сажайте баклажаны несколько лет подряд на одном месте.

Пара нехитрых приёмов — и синие красавцы порадуют не только внешним видом, но и отличным вкусом.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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