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Лаванда не прижилась — посадили её копию и не пожалели: растёт пышнее и дольше

1:23
Садоводство

Многие дачники вдохновляются видами лавандовых полей Прованса и мечтают перенести эту красоту на свой участок. Но реальность часто оказывается не такой ароматной — лаванда, хоть и прекрасна, в уходе совсем не проста.

Лаванда
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Лаванда

Семена лаванды капризны: у неопытных садоводов они либо не всходят вовсе, либо прорастают слишком слабо. Добавим сюда её любовь к солнцу, теплу и специфическим почвам — и получится цветок с характером, который больше подходит для южных склонов, чем для средней полосы.

Лавандин — ответ на садовые мечты

Но выход есть. Селекционеры давно услышали вздохи садоводов и подарили им замену — лавандин. Это гибрид лаванды, который выглядит не хуже оригинала, но гораздо проще в уходе.

  • Цветёт пышнее и дольше.

  • Терпимее к холоду.

  • Не требует безупречного освещения.

Лавандин выше по росту, у него длиннее цветоносы, пушистее соцветия и ярче окрас. Аромат — тоже на уровне, только с более отчётливой камфорной ноткой.

Но есть нюанс

Такой гибрид не получится вырастить из семян — лавандин размножается только черенками или делением куста. Но если взять саженец у знакомых или в питомнике, хлопот будет минимум, а эффект — почти как на юге Франции.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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