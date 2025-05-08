Лаванда не прижилась — посадили её копию и не пожалели: растёт пышнее и дольше

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники вдохновляются видами лавандовых полей Прованса и мечтают перенести эту красоту на свой участок. Но реальность часто оказывается не такой ароматной — лаванда, хоть и прекрасна, в уходе совсем не проста.

Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Лаванда

Семена лаванды капризны: у неопытных садоводов они либо не всходят вовсе, либо прорастают слишком слабо. Добавим сюда её любовь к солнцу, теплу и специфическим почвам — и получится цветок с характером, который больше подходит для южных склонов, чем для средней полосы.

Лавандин — ответ на садовые мечты

Но выход есть. Селекционеры давно услышали вздохи садоводов и подарили им замену — лавандин. Это гибрид лаванды, который выглядит не хуже оригинала, но гораздо проще в уходе.

Цветёт пышнее и дольше.

Терпимее к холоду.

Не требует безупречного освещения.

Лавандин выше по росту, у него длиннее цветоносы, пушистее соцветия и ярче окрас. Аромат — тоже на уровне, только с более отчётливой камфорной ноткой.

Но есть нюанс

Такой гибрид не получится вырастить из семян — лавандин размножается только черенками или делением куста. Но если взять саженец у знакомых или в питомнике, хлопот будет минимум, а эффект — почти как на юге Франции.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

