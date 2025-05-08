Лаванда не прижилась — посадили её копию и не пожалели: растёт пышнее и дольше

Многие дачники вдохновляются видами лавандовых полей Прованса и мечтают перенести эту красоту на свой участок. Но реальность часто оказывается не такой ароматной — лаванда, хоть и прекрасна, в уходе совсем не проста.
Семена лаванды капризны: у неопытных садоводов они либо не всходят вовсе, либо прорастают слишком слабо. Добавим сюда её любовь к солнцу, теплу и специфическим почвам — и получится цветок с характером, который больше подходит для южных склонов, чем для средней полосы.
Но выход есть. Селекционеры давно услышали вздохи садоводов и подарили им замену — лавандин. Это гибрид лаванды, который выглядит не хуже оригинала, но гораздо проще в уходе.
Цветёт пышнее и дольше.
Терпимее к холоду.
Не требует безупречного освещения.
Лавандин выше по росту, у него длиннее цветоносы, пушистее соцветия и ярче окрас. Аромат — тоже на уровне, только с более отчётливой камфорной ноткой.
Такой гибрид не получится вырастить из семян — лавандин размножается только черенками или делением куста. Но если взять саженец у знакомых или в питомнике, хлопот будет минимум, а эффект — почти как на юге Франции.
Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.