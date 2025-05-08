Забудьте про химию: как за месяц превратить участок в живую экосистему

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1:55
Садоводство

Представьте себе сад, в котором поют птицы, пчёлы кружат над цветами, а бабочки порхают между грядками. Красота? Да. Но это ещё и бесплатные услуги: опыление, борьба с вредителями и плюс к урожаю — без капли химии.

Огород
Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огород

И всё это вполне реально, даже если вы не ботаник и не готовы превращать дачу в полигон для научных экспериментов. Всё, что нужно — создать комфортную среду для полезных гостей.

Начните с воды

Птицы, пчёлы и бабочки, как и мы, страдают от жажды. Простая поилка может спасти им жизнь. Подойдут блюдце, камень с выемкой или старый поддон. Главное — не забывайте менять воду раз в 2-3 дня. А если хочется размаха — вкопайте таз, добавьте пару растений, и получится мини-пруд.

Следом — еда

Для птиц высадите что-то с ягодами и семенами: калину, подсолнухи, рябину. Это будет их зимний "фуршет". А для насекомых нужны цветы с открытыми соцветиями: эхинацея, ромашка, фенхель — всё, где удобно лакомиться даже мелкой бабочке.

Оставьте немного хаоса

Сад — не музей. Кучки листьев, сухие ветки, даже старая коряга — это не мусор, а жильё для ёжиков, ящериц и жуков. Пусть в углу сада будет небольшой "дикий" участок — там закипит настоящая жизнь.

Заселите сад жильцами

Скворечники с узким входом спасут птенцов от кошек. А "отель" для насекомых — связка бамбуковых палочек, шишек и кусок коры — привлечёт пчёл-одиночек. Они не жалятся, но прекрасно опыляют.

Через месяц вас удивит результат: меньше тли, больше ягод, сад поёт и живёт. И всё это — без капли химии и особых хлопот.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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