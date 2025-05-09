Груша растёт, но не плодоносит: 7 причин, о которых забывают дачники

Посадили грушу, а урожая всё нет? Такое бывает — и чаще, чем хотелось бы. Причины могут быть в сорте, почве, посадке, даже в одиночестве дерева. Разбираемся, что мешает груше радовать плодами и как ей помочь.
Есть сорта груш, которые начинают плодоносить только на 10-15-й год жизни. Если вы выбрали именно такой — придётся ждать. Поэтому при покупке стоит заранее уточнять сроки вступления в плодоношение.
Заглубили корневую шейку — дерево уходит в "выживание", а не в развитие.
Недостаточно заглубили — растение может подмерзнуть зимой.
В обоих случаях плодов придётся ждать дольше — на 5-7 лет позже нормы.
Груша — не одиночка. Для завязывания плодов ей нужно перекрёстное опыление. То есть:
Либо рядом должна расти груша другого сорта.
Либо на одно дерево нужно привить 1-2 дополнительных сорта.
Идеальное расстояние между разными сортами — около 4 метров.
Для плодоношения груше нужны:
Азот — весной, для роста.
Фосфор и калий — летом, для формирования плодовых почек.
Подкормку делают точечно: на глубину около 20 см засыпают смесь удобрений и присыпают землёй. Это — основа хорошего урожая на следующий год.
Затенённый участок — ещё одна причина задержки плодоношения. Груша любит свет, тепло и защиту от ветра. В тени она "долго думает" и плохо развивается.
Некоторые вредители не дают груше даже зацвести. Например, цветоед выедает цветочные почки, оставляя дерево без шанса на урожай. Спасают:
Клеевые пояса на стволе — надеваются ранней весной, пока лежит снег.
Своевременное опрыскивание — до цветения и во время появления завязей.
Вирусные заболевания и грибковые инфекции тоже тормозят плодоношение. Помогают профилактические опрыскивания препаратами против вредителей и болезней.
Если дерево посажено правильно, получает питание, защиту и опылителя — оно обязательно даст плоды. Главное, вовремя заметить, что пошло не так.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
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