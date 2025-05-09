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Груша растёт, но не плодоносит: 7 причин, о которых забывают дачники

Садоводство

Посадили грушу, а урожая всё нет? Такое бывает — и чаще, чем хотелось бы. Причины могут быть в сорте, почве, посадке, даже в одиночестве дерева. Разбираемся, что мешает груше радовать плодами и как ей помочь.

Груша
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Груша

1. Слишком терпеливый сорт

Есть сорта груш, которые начинают плодоносить только на 10-15-й год жизни. Если вы выбрали именно такой — придётся ждать. Поэтому при покупке стоит заранее уточнять сроки вступления в плодоношение.

2. Ошибки при посадке

  • Заглубили корневую шейку — дерево уходит в "выживание", а не в развитие.

  • Недостаточно заглубили — растение может подмерзнуть зимой.

В обоих случаях плодов придётся ждать дольше — на 5-7 лет позже нормы.

3. Нет соседа для опыления

Груша — не одиночка. Для завязывания плодов ей нужно перекрёстное опыление. То есть:

  • Либо рядом должна расти груша другого сорта.

  • Либо на одно дерево нужно привить 1-2 дополнительных сорта.

Идеальное расстояние между разными сортами — около 4 метров.

4. Нехватка питания

Для плодоношения груше нужны:

  • Азот — весной, для роста.

  • Фосфор и калий — летом, для формирования плодовых почек.

Подкормку делают точечно: на глубину около 20 см засыпают смесь удобрений и присыпают землёй. Это — основа хорошего урожая на следующий год.

5. Мало солнца

Затенённый участок — ещё одна причина задержки плодоношения. Груша любит свет, тепло и защиту от ветра. В тени она "долго думает" и плохо развивается.

6. Цветоед и прочие враги

Некоторые вредители не дают груше даже зацвести. Например, цветоед выедает цветочные почки, оставляя дерево без шанса на урожай. Спасают:

  • Клеевые пояса на стволе — надеваются ранней весной, пока лежит снег.

  • Своевременное опрыскивание — до цветения и во время появления завязей.

7. Болезни и грибки

Вирусные заболевания и грибковые инфекции тоже тормозят плодоношение. Помогают профилактические опрыскивания препаратами против вредителей и болезней.

Если дерево посажено правильно, получает питание, защиту и опылителя — оно обязательно даст плоды. Главное, вовремя заметить, что пошло не так.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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