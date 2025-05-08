Мясистый, ароматный и всегда уродился: три сорта перца, за которые не стыдно

Сладкий перец любят за насыщенный вкус, яркие цвета и хрустящую мякоть. Но чтобы получить действительно щедрый урожай, важно выбрать "правильные" сорта — те, что дают крупные и сочные плоды, устойчивы к болезням и хорошо себя чувствуют в теплице.
Вот три фаворита среди дачников — проверенные временем гибриды, которые порадуют не только объёмом, но и качеством.
Этот сорт точно удивит: каждый плод может достигать 300 г! Перец собирают в момент технической спелости, когда он ещё тёмно-зелёный, но при дозаривании окраска меняется на насыщенно буро-красную.
Созревает за 4 месяца после всходов.
Идеален для теплицы.
Отличается устойчивостью к болезням.
Один из любимцев хозяек — за сочную, мясистую мякоть и утолщённые стенки. Эти перцы отлично подходят для запекания, салатов и заготовок.
Плоды поспевают через 90 дней.
Урожай снимается поэтапно — всё лето.
Перцы вызревают равномерно, что удобно для переработки.
Гибрид с говорящим названием — кусты вымахивают до двух метров, а узкие треугольные плоды образуют настоящую "стену" из перцев.
Урожайность — до 10 кг с 1 м².
Вызревает через 90 дней.
Идеален для плотной посадки в теплице.
Болгарский перец — не просто вкусный, но и полезный овощ. В нём масса витаминов, а яркие плоды украсят любое блюдо. Выращивание в теплице позволяет сохранить вкус, структуру и получить стабильный урожай.
Главное — не ошибиться с выбором сорта. С "Ливадией", "Бизоном" и "Забором" риск минимален, а результат — гарантирован.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.