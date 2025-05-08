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Мясистый, ароматный и всегда уродился: три сорта перца, за которые не стыдно

2:02
Садоводство

Сладкий перец любят за насыщенный вкус, яркие цвета и хрустящую мякоть. Но чтобы получить действительно щедрый урожай, важно выбрать "правильные" сорта — те, что дают крупные и сочные плоды, устойчивы к болезням и хорошо себя чувствуют в теплице.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Вот три фаворита среди дачников — проверенные временем гибриды, которые порадуют не только объёмом, но и качеством.

"Ливадия F1" — тяжеловес с грядки

Этот сорт точно удивит: каждый плод может достигать 300 г! Перец собирают в момент технической спелости, когда он ещё тёмно-зелёный, но при дозаривании окраска меняется на насыщенно буро-красную.

  • Созревает за 4 месяца после всходов.

  • Идеален для теплицы.

  • Отличается устойчивостью к болезням.

"Бизон красный" — сочный и хрустящий

Один из любимцев хозяек — за сочную, мясистую мякоть и утолщённые стенки. Эти перцы отлично подходят для запекания, салатов и заготовок.

  • Плоды поспевают через 90 дней.

  • Урожай снимается поэтапно — всё лето.

  • Перцы вызревают равномерно, что удобно для переработки.

"Забор красный F1" — гигант для впечатляющего урожая

Гибрид с говорящим названием — кусты вымахивают до двух метров, а узкие треугольные плоды образуют настоящую "стену" из перцев.

  • Урожайность — до 10 кг с 1 м².

  • Вызревает через 90 дней.

  • Идеален для плотной посадки в теплице.

Болгарский перец — не просто вкусный, но и полезный овощ. В нём масса витаминов, а яркие плоды украсят любое блюдо. Выращивание в теплице позволяет сохранить вкус, структуру и получить стабильный урожай.

Главное — не ошибиться с выбором сорта. С "Ливадией", "Бизоном" и "Забором" риск минимален, а результат — гарантирован.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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