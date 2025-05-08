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Медведка хозяйничает на грядке? Вот три способа быстро её выгнать

2:19
Садоводство

Огородники знают: если завелась медведка, жди беды. Этот подземный вредитель не щадит ни капусту, ни морковку — с одинаковым азартом перегрызает корешки, подъедает рассаду и роет туннели, как землеройная машина.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

С виду она неуклюжая, а на деле — шустрая, упрямая и прожорливая. Особенно охотно селится на участках с влажной почвой и навалом компоста. Но даже в "сухих" огородах может появиться внезапно — и развестись с пугающей скоростью.

Чтобы защитить посадки, действовать нужно быстро. Вот проверенные способы, как выгнать вредителя со своего участка.

Мыльный раствор: выгнать из норы

Если вы заметили свежую норку медведки, можно воспользоваться простым домашним средством:

  • Растворите в 5 литрах воды 10 г хозяйственного мыла и 2-3 чайные ложки стирального порошка.

  • Аккуратно залейте жидкость прямо в нору.

  • Через несколько минут медведка, не вынося запаха и пены, выберется наружу.

Обратите внимание: такой способ не стоит применять прямо на грядках с овощами — мыльный раствор может навредить корням.

Инсектицидная каша: смертельный обед

Для приготовления приманки понадобятся:

  • Любая крупа (рис, кукуруза, пшеница);

  • Несколько капель растительного масла;

  • Инсектицид (любой подходящий для почвенных вредителей).

Смешайте ингредиенты, разложите кашицу в неглубокие бороздки — и замаскируйте землей. Медведка обязательно заинтересуется ароматной приманкой, но будет это для неё последним ужином.

Готовые магазинные приманки

В продаже есть специальные гранулы — они пахнут вкусно (для насекомых), быстро действуют и безопасны при точечном применении.

  • Выкопайте небольшие лунки по периметру участка.

  • Насыпьте в них гранулы, присыпьте землей.

Медведка не устоит перед заманчивым запахом, но шанс выжить у неё будет нулевой.

Медведка — не тот гость, которому можно дать прижиться. Чем раньше начнёте борьбу, тем больше урожая спасёте. Главное — соблюдать осторожность, особенно если применяете химические приманки рядом с посадками.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. Более 110 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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