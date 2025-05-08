Медведка хозяйничает на грядке? Вот три способа быстро её выгнать

Огородники знают: если завелась медведка, жди беды. Этот подземный вредитель не щадит ни капусту, ни морковку — с одинаковым азартом перегрызает корешки, подъедает рассаду и роет туннели, как землеройная машина.
С виду она неуклюжая, а на деле — шустрая, упрямая и прожорливая. Особенно охотно селится на участках с влажной почвой и навалом компоста. Но даже в "сухих" огородах может появиться внезапно — и развестись с пугающей скоростью.
Чтобы защитить посадки, действовать нужно быстро. Вот проверенные способы, как выгнать вредителя со своего участка.
Если вы заметили свежую норку медведки, можно воспользоваться простым домашним средством:
Растворите в 5 литрах воды 10 г хозяйственного мыла и 2-3 чайные ложки стирального порошка.
Аккуратно залейте жидкость прямо в нору.
Через несколько минут медведка, не вынося запаха и пены, выберется наружу.
Обратите внимание: такой способ не стоит применять прямо на грядках с овощами — мыльный раствор может навредить корням.
Для приготовления приманки понадобятся:
Любая крупа (рис, кукуруза, пшеница);
Несколько капель растительного масла;
Инсектицид (любой подходящий для почвенных вредителей).
Смешайте ингредиенты, разложите кашицу в неглубокие бороздки — и замаскируйте землей. Медведка обязательно заинтересуется ароматной приманкой, но будет это для неё последним ужином.
В продаже есть специальные гранулы — они пахнут вкусно (для насекомых), быстро действуют и безопасны при точечном применении.
Выкопайте небольшие лунки по периметру участка.
Насыпьте в них гранулы, присыпьте землей.
Медведка не устоит перед заманчивым запахом, но шанс выжить у неё будет нулевой.
Медведка — не тот гость, которому можно дать прижиться. Чем раньше начнёте борьбу, тем больше урожая спасёте. Главное — соблюдать осторожность, особенно если применяете химические приманки рядом с посадками.
Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. Более 110 видов.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.